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Предложение № 452616
SF-085 Радиочастотный кабель 50 Ом, 20 ГГц, пропаянная оплетка, без наружной оболочки, стандарт MIL-C-17/133
Цена: 288,99 руб/метр
В зависимости от объема закупки предоставляются скидки.
SF-085 это современный полужесткий кабель с пропаянной оплеткой, который по своим электрическим параметрам практически не отличается от классических кабелей с экраном из медной трубки. СВЧ кабель с пропаянной оплеткой SF-085 без наружной оболочки изготовлен в соответствии со стандартом MIL-C-17/133. Кабель SF-085 гораздо более технологичный, имеет меньший радиус изгиба и значительно большее количество циклов на изгиб, что позволяет использовать его при плотном монтаже в различной ВЧ и СВЧ аппаратуре.
Рабочая частота: 20,0 ГГц
Волновое сопротивление: 50±2 Ом
Коэффициент затухания: 4,27 дБ/м на частоте 20,0 ГГц
Погонная емкость: 95 нФ/км
Материал центрального проводника: SPCW (омедненная сталь, покрытая серебром)
Диаметр центрального проводника: 0,51 мм
Число проволок центрального проводника: 1
Материал изолятора: PTFE (политетрафторэтилен)
Диаметр изолятора: 1,67 мм
Материал внешнего экрана: TC (медь, покрытая оловом)
Диаметр внешнего экрана: 2,15 мм
Плотность внешнего экрана: 100%
Оболочка: нет
Рабочая температура: -40°С … +125°С
Вес: 14 кг/ 1 км
Коэффициент затухания радиочастотного кабеля SF-085 без наружной оболочки
0,49 дБ/м на 500 МГц
0,72 дБ/м на 1 ГГц
1,30 дБ/м на 3 ГГц
1,64 дБ/м на 5 ГГц
2,63 дБ/м на 10 ГГц
4,27 дБ/м на 20 ГГц
Контактная информация:Имя: Конин Виталий