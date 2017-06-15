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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Предлагаем приобрести кабель силовой по ГОСТу АПвПу2г 1х240/70ок-10кВ по цене 535 рублей/метр за 10 км. Цена действует
ОООО "РКБ"
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
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ООО «Электроград» предлагает универсальные кабели группы АУТФОРС КУВЭШВ...

Предложение № 452633

ООО «Электроград» предлагает универсальные кабели группы АУТФОРС КУВЭШВ, КУПЭКШВ (все исполнения). МКЭШВ, МКЭШВнг(А)-FRLS-ХЛ, МКЭШВнг(А)-FRHF, кабели связи, КВЭВ-5, кабель для теплых полов.
Шнуры для шахтных головных аккумуляторных светильников ШГС.
Для ветровых установок КСОГ.
Кабели связи группы ТЗ (ТЗГ, ТЗБ, ТЗАБп, ТЗАШп и др.), группы МКС (МКСГ, МКСБ, МКСАШп, МКСАБп и др.)
Кабели связи группы ЗКП, КСПП.
Кабели железнодорожные группы МКП (МКПАБп, МКПАКпШп и др.)

Контактная информация:

Имя: Атясов Александр
Компания: ООО Электроград
E-mail: 
ICQ: 614379346
www: http://www.1kabel.ru
телефон: (495) 365-08-36


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