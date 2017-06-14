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Кабель и провод: предложение
Корпорация ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ - оптовые поставки кабеля, провода высокого...
Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.
Предложение № 452635
Корпорация ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ - оптовые поставки кабеля, провода высокого качества по оптимальным ценам в минимально короткие сроки.
Территория поставок - вся Россия.
Контактная информация:
Имя: Авдеев Дмитрий Сергеевич
E-mail:
www: http://kabel-esk.ru/
телефон: 8462295343
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