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Кабель и провод: предложение

Корпорация ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ - оптовые поставки кабеля, провода высокого...

Данное объявление размещено более, чем месяц назад, поэтому информация, указанная в нем, может быть неактуальной.

Предложение № 452635

Корпорация ЭНЕРГОСВЯЗЬКАБЕЛЬ - оптовые поставки кабеля, провода высокого качества по оптимальным ценам в минимально короткие сроки.

Территория поставок - вся Россия.



Контактная информация:

Имя: Авдеев Дмитрий СергеевичE-mail:www:телефон: 8462295343