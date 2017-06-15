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Поддерживающие зажимы для СИП2, СИП4 Компания ЭНЕРГО-ТС поставляет...

Предложение № 452637

Поддерживающие зажимы для СИП2, СИП4

Компания ЭНЕРГО-ТС поставляет поддерживающие зажимы для провода СИП2, СИП4 с доставкой по Волгограду и в другие российские города. При заказе на сумму от 50 000 руб. доставим по городу бесплатно. Предлагаем выгодные цены и удобные условия сотрудничества. Готовы поставить:
Поддерживающий зажим PS-1500
Поддерживающий зажим SO130
Поддерживающий зажим SO239
Поддерживающий зажим SO265
Поддерживающий зажим SO270
Поддерживающий зажим SO69.95
Промежуточная подвеска ES-1500
Цены на текущее число предоставит менеджер по запросу.
Вы можете получить консультацию у наших специалистов по выбору оптимального варианта зажима под ваши задачи.

Контактная информация:

Имя: Наталия Налетова
Компания: ООО ЭНЕРГО-ТС
E-mail: 
www: http://www.etm-volga.ru
телефон: 88442356225


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