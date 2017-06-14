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Фоторепортаж RusCable.Ru
Предложение № 452645
Кабель КГ-ХЛ в наличии на складе Тюмени
Кабель КГ-ХЛ 1х25- 122, 03р за метр
Кабель КГ-ХЛ 1х50-380- 254, 11р за метр
Кабель КГ-ХЛ 1х70-380- 281.26р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х1, 5-380 - 25, 73р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х2, 5-380 -38, 76р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х4-380- 57, 59р за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х1, 5+1х1, 5 42.31 р за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х1, 5-380 36.36 р за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х10+1х6 186, 80 р за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х16+1х6 266, 51 р за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х2, 5-380 50, 93 р за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х4+1х2, 5-380 79, 68 за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х4-380 75, 09 р за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х6+1х4 121, 86 р за метр
Кабель КГ-ХЛ 4х1, 5-380 41, 45р за метр
Кабель КГ-ХЛ 4х4-380- 95, 09р за метр
Кабель КГ-ХЛ 4х10-380 205, 18 р за метр
Кабель КГ-ХЛ 4х16-380 316, 30р за метр
Кабель КГ-ХЛ 4х2, 5-380 64, 62 р за метр
Телефон: +7 (3452) 52-94-50, 55-29-19
kabel-tyumen@mail.ru
*Цена зависит от объема заказа, окончательную цену уточняйте у менеджеров
Будем рады долгосрочному сотрудничеству!
Контактная информация:Имя: Горбачева Анна Константиновна