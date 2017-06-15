ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Предлагаем приобрести кабель силовой по ГОСТу АПвПу2г 1х240/70ок-10кВ по цене 535 рублей/метр за 10 км. Цена действует
ОООО "РКБ"
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Разместить здесь

В наличии на складе Кабель ВВГнг(А) 1х4(ож)-0, 66 - 19, 40р за метр Кабель...

Предложение № 452649

В наличии на складе
Кабель ВВГнг(А) 1х4(ож)-0, 66 - 19, 40р за метр
Кабель ВВГнг(А) 4х1, 5(ож)-0, 66 - 28, 38р за метр
Кабель ВВГнг(А) 4х2, 5(ож)-0, 66 - 45, 66 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 4х4(ож)-0, 66 - 67, 79 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 4х6(ож)-0, 66 - 106, 49 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х1, 5(ож)-0, 66 - 37, 11р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х10 (ож)-0, 66 - 233, 07 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х16 (ож)-0, 66 - 344, 41 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х2, 5 (ож)-0, 66 - 64, 55 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х25 (ож)-0, 66 - 558, 90 р за метр
Кабель ВВГнг(А) 5х4 (ож)-0, 66 - 103, 22 р за метр

Телефон: +7 (3452) 52-94-50, 55-29-19
*Цена зависит от объема заказа, окончательную цену уточняйте у менеджеров.
Будем рады долгосрочному сотрудничеству!

Контактная информация:

Имя: Горбачева Анна Константиновна
Компания: ТюменьЭнергоКабель
E-mail: 
www: http://tek72.ru/industry
телефон: 79129922902


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!