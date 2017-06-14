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Предложение № 452655
Оптоволоконный кабель, США, компания OFS. Растаможен летом 2016, имеется сертификат, протокол испытаний. Местонахождение Москва. Кабель нигде не используется. Хранится в бухтах.
Количество 87 км, три вида
288 магистральный, огнестойкий 43 км
096 в помещении -13 км
144 в помещении -31 км
было остался только 288, огнестойкий
29 км, цена за 1 метр / 8,85 долларов, возможен торг
Контактная информация:Имя: Сергеев Сергей Иванович