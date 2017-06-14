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Предложение № 452662
Нашим предприятием изготавливаются блок-контакты КСА нового и старого образца 2-х, 4-х, 8-ми, 10-ти 12-ти контактного исполнения для приводов ПЭВ-11А, 12А масляных выключателей ВМПЭ-10, ВМП-10, ВМГ-10 и т. д
Так же блок-контакты КБО и КБВ. Сроки изготовления до 10 дней ( в зависимости от объема).
Блок-контакт КСА-2 – 1300руб.
Блок-контакт КСА-4 – 1300руб.
Блок-контакт КСА-6 – 1350руб.
Блок-контакт КСА-8 – 1450руб.
Блок-контакт КСА-10 – 1650руб.
Блок-контакт КСА-12 – 1850руб.
Блок-контакты КБО и КБВ - 1300руб.
Контакт подвижный 5бп.551.020
Контакт подвижный 5бп.551.786
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