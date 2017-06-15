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Новый номер RusCable Insider Digest
Предложение № 452664
В наличии Mediastrip NEXANS BH 3*95RM/70 6/10кв-2527метров------------Mediastrip NEXANS RGH 3*95RM/70 6/10кв-146 метров------------ВБ6Швнг-LS 5*150-693метра, 4*35-1819метров, 4*25-2415метров, 4*4-239метров, 5*35-228метров, 5*10-139метров, 5*2, 5-671метр, 4*16-1003метра.Все 2015 года, Документы все.Форма оплаты любая.
Контактная информация:Имя: Еремченко Александр Николаевич