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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
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Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
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Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
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ООО "Межрегиональная кабельная компания"
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В наличии Mediastrip NEXANS BH 3*95RM/70...

Предложение № 452664

В наличии Mediastrip NEXANS BH 3*95RM/70 6/10кв-2527метров------------Mediastrip NEXANS RGH 3*95RM/70 6/10кв-146 метров------------ВБ6Швнг-LS 5*150-693метра, 4*35-1819метров, 4*25-2415метров, 4*4-239метров, 5*35-228метров, 5*10-139метров, 5*2, 5-671метр, 4*16-1003метра.Все 2015 года, Документы все.Форма оплаты любая.

Контактная информация:

Имя: Еремченко Александр Николаевич
Компания: ИП Еремченко АН
E-mail: 
телефон: 89188906970


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