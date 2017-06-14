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ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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Кабель КВВГЭзнг 14*1 100000р\км км 4,308 Кабель КУИН нг-HF 14*1,0 ПЭК...

Предложение № 452668

Кабель КВВГЭзнг 14*1 100000ркм км 4,308
Кабель КУИН нг-HF 14*1,0 ПЭК 450000ркм км 0,13375
Кабель КУИН нг-HF 4*1,0 ПЭК 200000ркм км 4,800
Кабель КУСИЛ нг-FRHF 19*1,5 ок ПЭ 1150000ркм км 0,4094
Кабель КУСИЛ нг-HF 10*1,5 ок ПЭ 400000ркм км 0,375
Кабель КУСИЛ нг-HF 14*1,0 ок ПЭ 400000ркм км 0,06885
Кабель СБВнг(А)-FRLS-60 3*150-10, (190+150+130+50+20)м 3700000р/км км 0,540
Кабель СБВнг-LS 3*95 10кВ(230+150+100+70+60)м 1700000р/км км 0,610
Кабель ВБбШвнг 3*10 100000р/ км. 0,0493
Кабель ВВГнг-LS 4*1,5 11000р/км. 0,0492
Кабель КВВГнг-FRLS 14*1,5 100000ркм км. 0,0544
Кабель КВВГЭ знг-LS 4*1 120000ркм км. 0,2736
Кабель КВВГЭ нг-LS 10*1,5 280000ркм км. 0,0648
Кабель КУСИЛ нг-FRHF 4*1,0 ок ПЭ 180000ркм км. 0,0368
Кабель СК-ДАС-008МВ-05-МВО4*2-20,0 30000ркм км. 0,189

Контактная информация:

Имя: Григорьев Игорь Юрьевич
Компания: ИП Качанов Николай Михайлович
E-mail: 
телефон: 7(962)717-45-95


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