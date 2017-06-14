Кабель КВВГЭзнг 14*1 100000р\км км 4,308 Кабель КУИН нг-HF 14*1,0 ПЭК...

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Новый номер RusCable Insider Digest
Предложение № 452668
Кабель КВВГЭзнг 14*1 100000ркм км 4,308
Кабель КУИН нг-HF 14*1,0 ПЭК 450000ркм км 0,13375
Кабель КУИН нг-HF 4*1,0 ПЭК 200000ркм км 4,800
Кабель КУСИЛ нг-FRHF 19*1,5 ок ПЭ 1150000ркм км 0,4094
Кабель КУСИЛ нг-HF 10*1,5 ок ПЭ 400000ркм км 0,375
Кабель КУСИЛ нг-HF 14*1,0 ок ПЭ 400000ркм км 0,06885
Кабель СБВнг(А)-FRLS-60 3*150-10, (190+150+130+50+20)м 3700000р/км км 0,540
Кабель СБВнг-LS 3*95 10кВ(230+150+100+70+60)м 1700000р/км км 0,610
Кабель ВБбШвнг 3*10 100000р/ км. 0,0493
Кабель ВВГнг-LS 4*1,5 11000р/км. 0,0492
Кабель КВВГнг-FRLS 14*1,5 100000ркм км. 0,0544
Кабель КВВГЭ знг-LS 4*1 120000ркм км. 0,2736
Кабель КВВГЭ нг-LS 10*1,5 280000ркм км. 0,0648
Кабель КУСИЛ нг-FRHF 4*1,0 ок ПЭ 180000ркм км. 0,0368
Кабель СК-ДАС-008МВ-05-МВО4*2-20,0 30000ркм км. 0,189
Контактная информация:Имя: Григорьев Игорь Юрьевич