Кабель КВВГЭзнг 14*1 100000р\км км 4,308 Кабель КУИН нг-HF 14*1,0 ПЭК...

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Сарансккабель объявляет распродажу складской продукции ООО "Сарансккабель" предлагает клиентам более 30 000 маркоразмеров кабельно-проводниковой продукции. Сегодня на нашем складе в Саранске более 350 млн. ликвидной кабельной продукции, в том числе кабели с бумажно-пропитанной изоляцией, кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели в ПВХ изоляций. Более 1000 распродажных позиций со скидкой до 50%. Проведенная в сентябре 2015 модернизация складского хозяйства и введение в эксплуатацию комплекса отмоточного оборудования позволила осуществлять оперативную отмотку кабеля длиной от 1 метра. Намотка производится на кабельные барабаны от № 8 до №22 типа. По требованию клиента, возможна смотка кабеля в бухты. Все отмотки пломбируются.

Отдел продаж ООО «Сарансккабель» +7 8342 777-667 доб. 444, 476 или по e-mail: cable@saranskkabel.ru

Компания Мерк (Германия) – ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной . В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной. Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д) Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры. В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.

Людмила Тихомирова

Тел. 495 9373304 ( доб 382), моб 89037458404

E-mail: ludmila.tihomirova@merckgroup.com

ЗАО “Xinming Cable Machinery” производит и предлагает Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии : Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.

тел. +86 15910668398

sales@xinming.ru

ООО "Межрегиональная кабельная компания" предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге. Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ. Кабель силовой ПВХ: ВВГ, ВББШв, АВВГ, АВББШв (нг; нгLS; FRLS) Кабель в резиновой изоляции: КГ, КГ-ХЛ, РПШ Кабель контрольный: КВВГ, КВБбШв, КВВГЭ (нг; нгLS; FRLS) Кабель СИП Провод ПУГВ, ПВ-3, АПВ и др.

E-mail: vipcom@mail.ru

www: http://1mkk.ru/

телефон: +7 (343) 345-53-59, 237-2-666, 253-68-34