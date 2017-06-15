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МОЭСК присоединяет
Предложение № 452678
ПРОДАМ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ HYPERLINE И СТАРЛИНК (НОВЫЕ) СО СКИДКОЙ ОТ РЫНКА
Hyperline HF0DB16B5 (FO-D-IN/OUT-9-4-HFFR) Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний/внешний, черный, 7300м
Описание: http://www.hyperlan.ru/catalog/2398/
Бухты: 2х2000м, 1828м, 1472м
Hyperline HF1DB16B5 (FO-D-IN/OUT-50-4-HFFR) Кабель волоконно-оптический 50/125(OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, черный, 15340м
Описание: http://www.hyperlan.ru/catalog/2393/
Бухты: 7х2000м, 1340м
Оптический кабель СЛ-ОКМБ-02НУ-8Е2-2, 5 «Мягкий», бронированный, 780м
Описание: http://www.cabeltov.ru/optical-cable/sl-okmb-01-02-g652-g657d/kabel-sl-okmb-02nu-8e2-25/
Москва, самовывоз, цена ниже розницы hyperlan и производителя
Контактная информация:Имя: Дмитрий