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Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
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Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
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ПРОДАМ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ HYPERLINE И СТАРЛИНК (НОВЫЕ) СО СКИДКОЙ ОТ...

Предложение № 452678

ПРОДАМ ОПТОВОЛОКОННЫЙ КАБЕЛЬ HYPERLINE И СТАРЛИНК (НОВЫЕ) СО СКИДКОЙ ОТ РЫНКА
Hyperline HF0DB16B5 (FO-D-IN/OUT-9-4-HFFR) Кабель волоконно-оптический 9/125 одномодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer) внутренний/внешний, черный, 7300м
Описание: http://www.hyperlan.ru/catalog/2398/
Бухты: 2х2000м, 1828м, 1472м

Hyperline HF1DB16B5 (FO-D-IN/OUT-50-4-HFFR) Кабель волоконно-оптический 50/125(OM2) многомодовый, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), внутренний/внешний, черный, 15340м
Описание: http://www.hyperlan.ru/catalog/2393/
Бухты: 7х2000м, 1340м

Оптический кабель СЛ-ОКМБ-02НУ-8Е2-2, 5 «Мягкий», бронированный, 780м
Описание: http://www.cabeltov.ru/optical-cable/sl-okmb-01-02-g652-g657d/kabel-sl-okmb-02nu-8e2-25/

Москва, самовывоз, цена ниже розницы hyperlan и производителя

Контактная информация:

Имя: Дмитрий
E-mail: 
телефон: 79165088710


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