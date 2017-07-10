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wire Russia 2017
Предложение № 452690
ВВГнг 3х1,5 ГОСТ в Барнауле
29РУБ
Токовые нагрузки кабеля ВВГнг 3х1,5
Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*1.5 на воздухе - 21 Ампер.
Допустимый ток при прокладке в земле - 27 Ампер.
Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 170 Ампер.
Активное сопротивление жилы - 12,6 Ом на километр.
Контактная информация:Имя: Татьяна Эдс