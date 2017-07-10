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Обзорная статья
Предложение № 452692
Кабель медный ВВГнгLS 3х1,5 ГОСТ в Барнауле
29РУБ
Кабель силовой медный негорючий ВВГнг 3*1.5 предназначен для передачи и распределения электричества в неподвижных электротехнических установках с напряжением до 1000 Вольт номинальной частотой 50 Герц, с токовой нагрузкой до 27 Ампер.
Кабелем ВВГнг 3х1,5 прокладывают линии без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках.
Кабель ВВГнг 3*1.5 применяют для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 часов за год. Кабели ВВГнг(А) разрешено прокладывать пучками, в открытых кабельных сооружениях (кабельных эстакадах, галереях), для прокладки в помещениях ВВГнг(А) не проходит современные требования пожарной безопасности.
Контактная информация:Имя: Татьяна Эдс