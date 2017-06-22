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Кабель и провод: предложение
Кабель медный ВВГ 3х2,5 ГОСТ в Барнауле
44РУБ
Кабель медный ВВГ 3х2,5...
Предложение № 452693
Кабель медный ВВГ 3х2,5 ГОСТ в Барнауле
44РУБ
Кабель медный ВВГ 3х2,5 ГОСТ
Силовой кабель ВВГ 3х2.5 (также известен как силовой провод) предусмотрен для распределения и передачи электротока в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Контактная информация:
Имя: Татьяна Эдс
Компания: ООО ЭДС
E-mail:
телефон: 88002502457
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всю линейку оборудования для оптоволокна и LAN кабеля, экструзионные линии, крутильные машины, оплеточное оборудование, линии бухтования и упаковки, комплектующие части. Индивидуальный подход к клиенту, высокое качество и эффективное сотрудничество!
Тел: +8618661197066
sales@chinawinlong.com
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
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- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
- Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ))
- Провода осветительные (ПуВВ)
- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
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249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
Открытая площадка или ангар 200-300 м , с погрузкой , охраной . Московская обл. Желательно Юг . Юго Вост. Восток.
(495)5182583 9603710
k2423@yandex.ru
Проволока биметаллическая БСМ-1,6мм БСМ-2мм БСМ-3мм БСМ-4мм БСМ-6мм Провод ПРБВВ, МФ-85, МСн-70 МСн-95, НлФ-100, НлОл-100
Провод биметаллический ПБСМ-1 70мм ПБСМ-1 95м ПБСМ-1 120мм из наличия.
(495)5182583 960-3710
ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной .
В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной.
Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д)
Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры.
В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.
Людмила Тихомирова
Тел. 495 9373304 ( доб 382), моб 89037458404
E-mail: ludmila.tihomirova@merckgroup.com