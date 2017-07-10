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Кабель и провод: предложение
СИП самонесущий изолированный провод 4х16 в Барнауле
66РУБ
СИП самонесущий...
Предложение № 452694
СИП самонесущий изолированный провод 4х16 в Барнауле
66РУБ
СИП самонесущий изолированный провод 4х16 - 66р
Силовой провод с алюминиевыми токопроводящими жилами
с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена
без нулевой несущей жилы, на номинальное напряжение 0,66/1,0 кВ
Контактная информация:
Имя: Татьяна Эдс
Компания: ООО ЭДС
E-mail:
телефон: 88002502457
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