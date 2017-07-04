ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
 
Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Специальное размещение
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Разместить здесь

Кабель медный ВВГнгLS 3х1,5 ГОСТ в Барнаул 29РУБ Кабель силовой медный...

Предложение № 452700

Кабель медный ВВГнгLS 3х1,5 ГОСТ в Барнаул
29РУБ
Кабель силовой медный негорючий ВВГнг 3*1.5 предназначен для передачи и распределения электричества в неподвижных электротехнических установках с напряжением до 1000 Вольт номинальной частотой 50 Герц, с токовой нагрузкой до 27 Ампер.
Кабелем ВВГнг 3х1,5 прокладывают линии без ограничения разности уровней по трассе прокладки, в том числе на вертикальных участках.
Кабель ВВГнг 3*1.5 применяют для эксплуатации в электрических сетях переменного напряжения с заземлённой или изолированной нейтралью, в которых продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 8 часов, а общая продолжительность работы в режиме однофазного короткого замыкания на землю не превышает 125 часов за год. Кабели ВВГнг(А) разрешено прокладывать пучками, в открытых кабельных сооружениях (кабельных эстакадах, галереях), для прокладки в помещениях ВВГнг(А) не проходит современные требования пожарной безопасности.

Контактная информация:

Имя: Ковалев Александр Сергеевич
Компания: ООО АБКЭНЕРГО
E-mail: 
телефон: 89520094729


Печать

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!