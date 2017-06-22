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Кабель и провод: предложение
ВВГнг 3х1,5 ГОСТ
Токовые нагрузки кабеля ВВГнг 3х1,5
Допустимый ток при...
Предложение № 452702
ВВГнг 3х1,5 ГОСТ
Токовые нагрузки кабеля ВВГнг 3х1,5
Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*1.5 на воздухе - 21 Ампер.
Допустимый ток при прокладке в земле - 27 Ампер.
Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 170 Ампер.
Активное сопротивление жилы - 12,6 Ом на километр.
Контактная информация:
Имя: Ковалев Александр Сергеевич
Компания: ООО АБКЭНЕРГО
E-mail:
телефон: 89520094729
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ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной .
В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной.
Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д)
Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры.
В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.
Людмила Тихомирова
Тел. 495 9373304 ( доб 382), моб 89037458404
E-mail: ludmila.tihomirova@merckgroup.com
предлагает большой ассортимент кабельной продукции из наличия, на складе в Екатеринбурге.
Кабель силовой высоковольтный с БПИ: ААШв, ААБл, АСБ.
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E-mail: vipcom@mail.ru
www: http://1mkk.ru/
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