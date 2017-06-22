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Кабель и провод: предложение
Кабель медный ВВГ 3х2,5 ГОСТ-44РУБ
Силовой кабель ВВГ 3х2.5 (также известен...
Предложение № 452704
Кабель медный ВВГ 3х2,5 ГОСТ-44РУБ
Силовой кабель ВВГ 3х2.5 (также известен как силовой провод) предусмотрен для распределения и передачи электротока в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц.
Контактная информация:
Имя: Ковалев Александр Сергеевич
Компания: ООО АБКЭНЕРГО
E-mail:
телефон: 89520094729
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Проволока биметаллическая БСМ-1,6мм БСМ-2мм БСМ-3мм БСМ-4мм БСМ-6мм Провод ПРБВВ, МФ-85, МСн-70 МСн-95, НлФ-100, НлОл-100
Провод биметаллический ПБСМ-1 70мм ПБСМ-1 95м ПБСМ-1 120мм из наличия.
(495)5182583 960-3710
Весь спектр кабельного оборудования от станка до линии :
Экструзионные линии,линии скрутки, бухтанамоточные машины, отдающие и приемные уст-ва,волочильные машины, печи выплавки катанки , оборудование для производства бытовых кабелей ВВГ,ПВС и т.д.
тел. +86 15910668398
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ООО "АБК "АМПЕР"
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