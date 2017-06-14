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Кабель ВВГ 3х2.5 ГОСТ-44РУБ Токовые нагрузки кабеля ВВГнг 3х2,5 Допустимый...

Предложение № 452705

Кабель ВВГ 3х2.5 ГОСТ-44РУБ
Токовые нагрузки кабеля ВВГнг 3х2,5
Допустимый ток при прокладке ВВГнг 3*2.5 на воздухе - 27 Ампер.
Допустимый ток при прокладке в земле - 36 Ампер.
Допустимый ток односекундного короткого замыкания - 270 Ампер.
Активное сопротивление жилы - 7,55 Ом на километр.

Контактная информация:

Имя: Ковалев Александр Сергеевич
Компания: ООО АБКЭНЕРГО
E-mail: 
телефон: 89520094729


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