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wire Russia 2017
Предложение № 452706
Провод СИП-4 4х16 - 66р
Силовой провод СИП - 4 4х16 , соответствует требованиям ГОСТ Р 52373-2005
и предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на:
- номинальное переменное напряжение 0,66 / 1,0 кВ
- номинальной частотой 50 Гц
в воздушных силовых линиях и осветительных сетях, а также, ответвлений к вводам в хозяйственные постройки и жилые дома,
также, предназначен для прокладки по стенам зданий или инженерным сооружениям, вертикально и горизонтально
в районах с умеренным и холодным климатом, в атмосфере воздуха типов II и III по ГОСТ 15150-69
Контактная информация:Имя: Ковалев Александр Сергеевич