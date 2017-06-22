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МОЭСК присоединяет
Предложение № 452714
Продам Кабель АВВГнг(А)-LS 5х150( Алюр, 2014) - 60 метров, НРШРМ 7х2, 5 (Кольчугино, 2014) - 90 метров, АВВГнг-LS 5х35 ( Волгодонской Кабельный Завод 2014 )- 50+50+30 метров, АВВГнг (А)1х240 ( Волгодонской Кабельный Завод 2014) - 30 метров, ПУГВ 1х25 ( НКЗ , 2014 год) - 200 + 50 метров, ВВГнг(А)-FRLS 5х35, (Алюр, 2014)-35 метров.
Контактная информация:Имя: Дмитриев Геннадий Юрьевич