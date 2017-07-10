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МОЭСК присоединяет
Предложение № 452729
Продам кабель:
1. UTP 4*2*0.52 - 228 285, 00 метров
2. ДПЛ-П-32А-2, 7кН (4135) - 1 414, 00 метров
3. ДПТа-П-16А-15кН (4890) - 4 790, 00 метров
4. ДПТа-П-32А-15кН (4708) - 2 005, 00 метров
5. ДПТа-П-48А-25кН (4726) - 6 105, 00 метров
6. ДПТа-П-48А-30кН (4718) - 18 425, 00 метров
7. ДПТа-П-48А-40кН (4718) - 10 190, 00 метров
8. ДПТс-П-08А-7кН (3057) - 180, 00 метров
Готов выехать по первому требованию для показа продукции.
Также реализуем сопутствующие материалы для монтажа телекоммуникационного оборудования. Перечень в приложенном файле. Цена договорная.
Контактная информация:Имя: Александр