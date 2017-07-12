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wire Russia 2017
Предложение № 452769
Продам КВИПнг(А)-LS 2х2х0,50 ВЭК 25м по цене 355,51 руб/м с НДС. Производитель Герда, 2016г. В наличие на складе в Казани.
Контактная информация:Имя: Хасанова Лилия Ильшатовна