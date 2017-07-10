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ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
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СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
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Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
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Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
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Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
МОЭСК присоединяет
Предложение № 452771
Оптовая продажа кабельно-проводниковой продукции
КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Кабели гибкие с резиновой изоляцией
Кабели гибкие с резиновой изоляцией хладостойкий
Провода силовые для стационарной прокладки
Кабели силовые медные с ПВХ изоляцией
Кабели силовые алюминиевые с ПВХ изоляцией
Кабели силовые медные бронированные
Кабели силовые алюминиевые бронированные
Кабели и провода монтажные
Провода изолированные самонесущие для воздушных ЛЭП
Провода неизолированные самонесущие для воздушных ЛЭП
Кабели контрольные
Кабели контрольные бронированные
Кабели силовые с бумажной изоляцией
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена
**Заявка
Оформите заявку
Консультация
Составление коммерческого предложения, переговоры по срокам, цене, качеству, условиям оплаты
Формирования заказа
Окончательное формирование заказа выставление счета
Комплектация заказа
В кратчайшие сроки опытный персонал подготовит Ваш заказ
Доставка
Осуществляем отгрузку со склада, либо доставку до склада
покупателя
**Проверенное качество поставляемой продукции
Работа с надежной компанией
Широкий ассортимент продукции на складе
Соблюдение заявленных сроков поставки
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Любая удобная форма оплаты для Вас!
Долгосрочное сотрудничество.
Доставка в любой регион РФ, и республики бывшего СССР
транспортными компаниями.
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Подробный прайс-лист всей продукции, по Вашему запросу
Контактная информация:Имя: Морозов Олег Владимирович