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ООО "АБК "АМПЕР"
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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Оптовая продажа кабельно-проводниковой продукции КАТАЛОГ ТОВАРОВ Кабели...

Предложение № 452771

Оптовая продажа кабельно-проводниковой продукции

КАТАЛОГ ТОВАРОВ
Кабели гибкие с резиновой изоляцией
Кабели гибкие с резиновой изоляцией хладостойкий
Провода силовые для стационарной прокладки
Кабели силовые медные с ПВХ изоляцией
Кабели силовые алюминиевые с ПВХ изоляцией
Кабели силовые медные бронированные
Кабели силовые алюминиевые бронированные
Кабели и провода монтажные
Провода изолированные самонесущие для воздушных ЛЭП
Провода неизолированные самонесущие для воздушных ЛЭП
Кабели контрольные
Кабели контрольные бронированные
Кабели силовые с бумажной изоляцией
Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена
**Заявка
Оформите заявку
Консультация
Составление коммерческого предложения, переговоры по срокам, цене, качеству, условиям оплаты
Формирования заказа
Окончательное формирование заказа выставление счета
Комплектация заказа
В кратчайшие сроки опытный персонал подготовит Ваш заказ
Доставка
Осуществляем отгрузку со склада, либо доставку до склада
покупателя
**Проверенное качество поставляемой продукции
Работа с надежной компанией
Широкий ассортимент продукции на складе
Соблюдение заявленных сроков поставки
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Любая удобная форма оплаты для Вас!
Долгосрочное сотрудничество.
Доставка в любой регион РФ, и республики бывшего СССР
транспортными компаниями.
**
Подробный прайс-лист всей продукции, по Вашему запросу

Контактная информация:

Имя: Морозов Олег Владимирович
Компания: Межрегиональная Кабельная Компания
E-mail: 
www: http://1mkk.ru
телефон: 79022654626


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Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


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