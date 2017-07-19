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Кабель и провод: предложение

Предлагаем со склада и под производство кабельно-проводниковую...

Предложение № 452786

Предлагаем со склада и под производство кабельно-проводниковую продукцию.

Кабели связи, витая пара, силовой кабель (медный), провод монтажный.

Также предлагаем работать по давальческому сырью.

Производство по схеме

медная катанка, ПВХ, полиэтилен-готовая продукция:

для силового кабеля малого сечения (до 6 мм2) от 3.5 т.р. за км, большого сечения от 8 т.р. за км;

для кабеля связи от 20% от стоимости материалов.

Все вопросы по почте или телефону. Готовы приветствовать Вас на нашем производстве, чтобы лично ознакомиться с технологией и оборудованием, на котором будем сотрудничать.



Контактная информация:

Имя: Куськов Василий СергеевичКомпания: ООО ТД "ЮФО-кабель"E-mail:телефон: 89528326482