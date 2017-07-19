|
ТЕНДЕРЫ
Площадка для проведения on-line торгов по заявкам на покупку кабеля и провода
|
СКЛАД
Сервис для поиска кабельно-проводниковой продукции
|
Расшифровка марки кабеля
Узнай конструкцию кабеля по его маркировке!
|
Схема погрузки
Узнать какой транспорт подойдет для перевозки вашей продукции можно прямо сейчас
|
Вес кабеля
Рассчитать вес всей заявки или отдельной марки зная количество — легко!
ФСК ЕЭС раскрыла финансовые итоги 2016 года
Предложение № 452786
Предлагаем со склада и под производство кабельно-проводниковую продукцию.
Кабели связи, витая пара, силовой кабель (медный), провод монтажный.
Также предлагаем работать по давальческому сырью.
Производство по схеме
медная катанка, ПВХ, полиэтилен-готовая продукция:
для силового кабеля малого сечения (до 6 мм2) от 3.5 т.р. за км, большого сечения от 8 т.р. за км;
для кабеля связи от 20% от стоимости материалов.
Все вопросы по почте или телефону. Готовы приветствовать Вас на нашем производстве, чтобы лично ознакомиться с технологией и оборудованием, на котором будем сотрудничать.
Контактная информация:Имя: Куськов Василий Сергеевич