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Анонс RusCable Insider Digest
Предложение № 452795
Кабель АВБбШв 4х10 - 63, 50р за метр
Кабель АВБбШв 4х120 - 401, 20р за метр
Кабель АВБбШв 4х16 - 83, 45р за метр
Кабель АВБбШв 4х25 - 113, 99р за метр
Кабель АВБбШв 4х70 - 258, 51р за метр
Кабель АВББШв 4х95(ож) - 347, 80 за метр
Телефон: +7 (3452) 52-94-50, 41-18-90
*Цена зависит от объема заказа, окончательную цену уточняйте у менеджеров.
Будем рады долгосрочному сотрудничеству! Источник:
Контактная информация:Имя: Карпова Наталья Андреевна