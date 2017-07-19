Доска объявлений
Кабель и провод: предложение
Герметичные изолированные наконечники CPTAU
Продаем герметичные...
Предложение № 452818
Герметичные изолированные наконечники CPTAU
Продаем герметичные изолированные наконечники CPTAU для герметичного оконцевания многожильных алюминиевых и медных проводов методом опрессовки
Проконсультируем по оптимальному выбору арматуры для СИП. Предложим выгодную цену и условия покупки. При необходимости, обеспечим доставку по Волгограду и в другие города РФ.
Готовы поставить наконечники:
CPTAU-16
CPTAU-25
CPTAU-35
CPTAU-50
CPTAU-54 / 54,6
CPTAU-70
CPTAU-95
CPTAU-120
Обращайтесь! Цены по запросу у наших менеджеров.
Контактная информация:
Имя: Наталия Налетова
Компания: ООО ЭНЕРГО-ТС
E-mail:
www:
http://www.etm-volga.ru
телефон: 88442356225
Печать
Реклама
ведущая научно–техническая компания в химической и фармацевтической области одним из направлений деятельности является производство добавок для лазерной маркировки, предлагает серию пигментов для лазерной маркировки Iriotec 8XXX, которые улучшают лазерную чувствительность полимеров, используемых для оболочки кабелей, проводов, трубок. Лазерные добавки могут быть как в порошковой форме, так и гранулированной .
В зависимости от типа полимера метка может быть либо светлой , либо темной.
Лазерные пигменты легко вводятся в суперконцентраты и компаунды, работают при высоких скоростях и дают контрастную метку даже при низких концентрациях, работают со всеми полимерами , не оказывая негативного воздействия на свойства пластиков, при этом обеспечивая долговременную маркировку при различных воздействиях окружающей среды( влага, химической воздействие и т.д)
Особенно лазерная маркировка подходит для пластиков, которые трудно маркировать- ПЭ, силиконы, полиуретаны,фтористые полимеры.
В случае, если Вы заинтересовались, специалисты окажут техническую поддержку, а лазерные добавки для апробации лазерной маркировки мы предоставляем бесплатно.
Людмила Тихомирова
Тел. 495 9373304 ( доб 382), моб 89037458404
E-mail: ludmila.tihomirova@merckgroup.com
МКСБ ТЗАБп П-268 ТЗБ МКСАБп ЗКПБ ТЗПАБп П-296 ТЗАШп ТЗГ ПРБВВ НлФ-100 МФ-85 МКСАШп ТГ МКПАБпШп ЗКПм КСППБ ТППэпБ МВПВЭ ТЗПАШп КСПЗП ТЗПАБп МКСГ МСн-95 ТЗАБп МПЭВК П-272 БСМ ПБСМ БСА МСн-70
(495)518-2583 960-3710
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM)
- Кабели силовые с броней из стальных оцинкованных лент ( ВБШв, ВБШвнг(А), АВБШв, АВБШвнг(А)
- Кабели установочные (КуВВ, КуГВВ)
- Провода установочные (ПуВ, ПуГВ, ПуГВВ( ПБППГ))
- Провода осветительные (ПуВВ)
- Провода и шнуры ( ПВС, ШВВП)
- Провода для взрывных работ (ВП)
249841 Калужская область, п. Жилетово дом 14а
Тел./факс: (48434) 4-29-82, 4-29-81
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения, нефтедобывающей и газодобывающих отраслей и др. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА! НИЗКИЕ ЦЕНЫ! ООО "АБК "АМПЕР" - Является дилером: "ОАО "НП"Подольсккабель", реализует продукцию: ООО "ГК "Севкабель", ООО "НПП "Спецкабель", ООО "НПП "ГЕРДА", а так же других кабельных предприятий.
ООО "АБК "АМПЕР"
тел/факс 8(499)794-18-35, 8(495)981-50-97
E-mail: abk-amper@mail.ru
Сайт: www.abk-amper.ru
Кабели контрольные
Кабели контрольные гибкие
Кабели силовые 0.66 и 1 кВ
Кабели силовые гибкие 0.66 и 1 кВ
Кабели монтажные
Провода и кабели на номинальное напряжение до 450/750В
г. Санкт-Петербург, ул. Новоселов д. 8
+7(812) 334-98-10
ezavyalov@elektrotm.ru
Завьялов Евгений Викторович