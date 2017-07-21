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Анонс RusCable Insider Digest
Предложение № 452820
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 2х2, 5- 60, 73р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х1, 5 - 50, 63р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 3х2, 5 - 56, 47р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 4х1, 5-06 - 75, 75р за метр
Кабель ВВГнг(А)-FR-LS 5х2, 5 - 86, 76р за метр
Телефон: +7 (3452) 52-94-50, 41-18-90
*Цена зависит от объема заказа, окончательную цену уточняйте у менеджеров.
Будем рады долгосрочному сотрудничеству!
Контактная информация:Имя: Карпова Наталья СОЮЗ-ЭНЕРГО