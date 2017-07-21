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Кабель, провод, электротехника - широкий ассортимент в наличии на собственном складе. Кабель гибкий с резиновой
ООО "Межрегиональная кабельная компания"
Кабели силовые (ВВГ, АВВГ, ВВГнг(А), АВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS, АВВГнг(А)-LS, NUM) - Кабели силовые с броней из стальных
ООО «Калужский кабельный завод»
Кабели шахтные комбайновые марки ТОФЛЕКС КГШРЭКП от завода "Томсккабель". Данные кабели имеют усовершенствованную
Пирогов Дмитрий Алексеевич
Поставка кабельно-проводниковой продукции для нужд предприятий энергетики, строительства, машиностроения,
ООО "АБК "АМПЕР"
Предлагаем из НАЛИЧИЯ со склада в Саранске: - ААБл, АСБл 3х120, 3х150, 3х185, 3х240 - АВВГ, АВБШв, АПвБШв 4х120, 4х150,
ООО «Сарансккабель»
Кабельный завод ЗАО «Электротехмаш» производит: • Кабели контрольные для стационарной прокладки • Кабели контрольные
Завьялов Евгений Викторович
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Новые поступления судового кабеля !!! НРШМ 1х10 619м НРШМ 1х16 30м НРШМ...

Предложение № 452828

Новые поступления судового кабеля !!!
НРШМ 1х10 619м
НРШМ 1х16 30м
НРШМ 1х35 98м
НРШМ 1х120 278м
НРШМ 1х240 646м
НРШМ 2х1 95м
НРШМ 2х2, 5 62м
НРШМ 2х10 61м
НРШМ 2х25 125м
НРШМ 2х50 187м
НРШМ 3х1 100м
НРШМ 3х1, 5 99м
НРШМ 3х6 42м
НРШМ 3х10 381м
НРШМ 3х25 200м
НРШМ 3х50 309м
НРШМ 3х70 500м
НРШМ 7х1 150м
НРШМ 7х1, 5 2484
НРШМ 24х1, 5 475м
КНР 1х1, 5 ГОСТ7866.1-76 219м
КНР 1х1, 5 ГОСТ7866.1-76 181м
КНР 1х4 ГОСТ7866.1-76 104м
КНР 1х16 ГОСТ7866.1-76 214м
КНР 2х1 ГОСТ7866.1-76 1532
КНР 2х1 ГОСТ7866.1-76 190м
КНР 2х1, 5 ГОСТ7866.1-76 2714м
КНР 2х2, 5 ГОСТ7866.1-76 492м
КНР 2х2, 5 ГОСТ7866.1-76 1000м
КНР 2х2, 5 ГОСТ7866.1-76 1224м
КНР 3х1 ГОСТ7866.1-76 6771м
КНР 3х1 ГОСТ7866.1-76 3613м
КНР 3х1, 5 ГОСТ7866.1-76 2262м
КНР 3х2, 5 ГОСТ7866.1-76 437м
КНРЭ 2х1 ГОСТ7866.1-76 711м
КНРЭ 2х1 ГОСТ7866.1-76 1954м
КНРЭ 2х1 ГОСТ7866.1-76 1872м
КНРЭ 2х2, 5 ГОСТ7866.1-76--101м
КНРЭ 2х4 ГОСТ7866.1-76 589м
КНРЭ 2х4 ГОСТ7866.1-76 50м
КНРЭ 2х50 ГОСТ7866.1-76 213м
КНРЭ 3х1 ГОСТ7866.1-76 436м
КНРЭ 3х1 ГОСТ7866.1-76 --366м
КНРЭ 3х2, 5 ГОСТ7866.1-76--264м
КНРЭ 3х4 ГОСТ7866.1-76 --381м

Контактная информация:

Имя: Соколов Юрий Васильевич,отдел продаж
Компания: ООО ТД ЭнергоАльянс
E-mail: 
www: http://rosenergoaliance.ru
телефон: +7(495)668-06-07


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