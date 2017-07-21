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Анонс RusCable Insider Digest
Предложение № 452838
Кабель КГ-ХЛ 1х25- 122, 03р за метр
Кабель КГ-ХЛ 1х50-380- 254, 11р за метр
Кабель КГ-ХЛ 1х70-380- 315, 73р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х1, 5-380 - 25, 73р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х2, 5-380 -38, 76р за метр
Кабель КГ-ХЛ 2х4-380- 57, 59р за метр
Кабель КГ-ХЛ 4х4-380- 95, 09р за метр
Кабель КГ-ХЛ 3х2, 5-380- 50, 93р за метр
Контактная информация:Имя: Карпова Наталья СОЮЗ-ЭНЕРГО