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ООО «Сарансккабель»
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Кабели для промышленных сетей PROFIBUS, INTERBUS, PROFINET, DEVICENET от TKD...

Предложение № 452851

Кабели для промышленных сетей PROFIBUS, INTERBUS, PROFINET, DEVICENET от TKD KABEL. Лучшие условия поставки!

Компания «ВИК-Энерго» поставляет и имеет в наличии в нашей стране богатый спектр кабельной продукции для промышленных систем PROFIBUS, INTERBUS, PROFINET, DEVICENET от бренда TKD KABEL. Мы имеем возможность предложить лучшие цены и сроки организации поставки, индустриальным предприятиям предоставляются гибкие возможности оплаты (отсрочка расчета до тридцати дней).

Чтобы выбрать и приобрести кабели для промышленных систем PROFIBUS, INTERBUS, PROFINET, DEVICENET от марки TKD KABEL Вы можете уточнить информацию у наших специалистов по телефону: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (адрес сайта нашей компании: http://tkdkabel.ru).

Кабельная продукция для промышленных систем PROFIBUS, INTERBUS, PROFINET, DEVICENET от фирмы TKD KABEL:

PROFIBUS (PA, FIP, DP, FMS): кабели для постоянной прокладки, для гибкой или стационарной работы, особогибкие для высокого уровня механических нагрузок (буксируемые цепи, робототехника и другие движущиеся устройства), для установки под землей, для искробезопасных устройств

INTERBUS (RBC, INBC): для гибкой или стационарной работы, сверхгибкие для высокого уровня механических нагрузок (буксируемые цепи, робототехника и другие движущиеся устройства)

PROFINET: со скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек, для гибкой или стационарной работы, особогибкие для высокого уровня механических нагрузок (буксируемые цепи, робототехника и другие движущиеся устройства)
DEVICENET: 19 -проволочный, безгалогенный, для неподвижной прокладки и для подвижных подвижных устройств.

При отсутствии нужного Вам модели кабеля TKD KABEL наши технические специалисты смогут предложить аналогичный вариант из наличия, продукция на заказ с завода изготовителя поставляется очень быстро без внесения предоплаты.

Контактная информация:

Имя: Отдел Продаж
Компания: ООО ВИК-Энерго
E-mail: 
www: http://tkdkabel.ru
телефон: 88003334737


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