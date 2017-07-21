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Высокотемпературные (термостойкие) кабели от TKD KABEL. Широкий ассортимент и...

Предложение № 452852

Высокотемпературные (термостойкие) кабели от TKD KABEL. Широкий ассортимент и лучшие условия поставки!

ООО «ВИК-Энерго» является официальным поставщиком и обеспечивает в наличии в РФ широкий выбор термостойких кабелей от марки TKD KABEL. Мы имеем возможность предоставить выгодные расценки и условия организации поставки, промышленным производствам предоставляются гибкие возможности оплаты (отсрочка платежа до 30 календарных дней).

Чтобы выбрать и купить термостойкие кабели от производителя TKD KABEL можете обратиться и уточнить все интересующие вопросы у наших инженеров по линии: +7(800) 333-47-37 или почту: sales@vecgroup.com (адрес сайта нашей компании: http://tkdkabel.ru).

Серии термостойких кабелей от фирмы TKD KABEL:

до 180 °C (температурный класс H)
- SiFF, SiZ, SiD/GL, SiF, SiD, SiF/GL, SiFv: богатая линейка продуктов с сечением от 0,25 до 185 мм2, гибкий и сверхгибкий дизайн, оболочки из силикона, экранированы модели с с пометкой GL, устойчивы к агрессивным реагентам, не поддерживает горение
- SIHF: многожильный гибкий кабель для осуществления функций контроля и соединения, с сечением от 0,5 до 25 мм2, силиконовые оболочки, всепогодный, устойчив к агрессивным воздействиям окружающей среды, не распространяет горение
- SIHF+C / SIHF-SI+C: экранированная модификация, до 18 жил, сечение 0,5 - 35 мм2, кабели SI+C с дополнительной внутренней силиконовой оболочкой
- SIHF+GLP: базовый кабель дополнен надежной защитой от помех и механических повреждений благодаря двухслойному общему экрану из стали и стекловолокна
- H05SS-F / H05SS-F EWKF: гармонизированный контрольный и соединительный кабель, гибкая структура, силикон разновидности EWKF, очень стойкий к надрезам и разрывам, всепогодный, устойчив к агрессивным средам, не распространяет горение

до 350 °C (кратковременно до 500 °C)
- THERM-350-GLI/GL-EA: многопроволочный (одна жила) проводник из никелированной меди или чистого никеля, гибкая структура, изоляция из стекловолоконной оплетки

до 400 °C (кратковременно до 1550 °C)
- THERM-1550-FLAME: огнестойкий гибкий кабель для экстремально высоких температур, изоляция лентой из слюды и плетения из стекловолокна, экран из стекловолоконной оплетки, многопроволочный проводник, 3 - 5 жил, для использования в помещениях и на открытом воздухе

При неимении необходимого Вам вида кабеля TKD KABEL наши технические специалисты смогут подобрать аналог из наличия, оборудование под заказ с завода изготовителя поставляется в оптимально малые сроки без внесения аванса.

Контактная информация:

Имя: Отдел Продаж
Компания: ООО ВИК-Энерго
E-mail: 
www: http://tkdkabel.ru
телефон: 88003334737


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