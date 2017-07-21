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Завьялов Евгений Викторович
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Монтажные кабели TKD KABEL, богатый выбор типоразмеров, различные варианты...

Предложение № 452853

Монтажные кабели TKD KABEL, богатый выбор типоразмеров, различные варианты исполнения (всепогодные, для прокладки в земле, экранированные, HAR/UL/CSA и другие)

Компания «ВИК-Энерго» является официальным поставщиком и поддерживает в наличии в России богатый спектр монтажных кабелей от компании TKD KABEL. Мы имеем возможность предложить выгодные цены и сроки доставки, промышленным учреждениям наша компания предлагает выгодные возможности оплаты (отсрочка расчета до 30 календарных дней).

Чтобы сделать выбор и приобрести монтажные кабели от производителя TKD KABEL просим Вас проконсультироваться у наших специалистов по линии: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (наш сайт: http://tkdkabel.ru).

Виды монтажных кабелей от производителя TKD KABEL:
LiYvz, H05V-K, H07V-K гибкие соединительные (одна жила) кабеля: LiYvz имеют луженый многопроволочный проводник из меди и применяются для монтажа электронных блоков разнообразных приборов, систем телекоммуникации; H05V-K и H07V-K с медным проводником используются для внутреннего подключения устройств, в защитной проводке, для осветительного оборудования, сигнальных устройств, прокладка в трубах, под штукатуркой и поверх неё; устойчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды, не распространяют горение.
MULTINORM H05V2-K, H07V2-K HAR/UL/CSA: серия кабелей изолированных согласно стандартам HAR/UL/CSA, используются для внутреннего монтажа в распределительных шкафах, медицинской техники, прочих электронных приборах и контроллерах, для подключения электродвигателей и трансформаторов, устойчивы к агрессивным реагентам, не горючи.
Litze UL/CSA: серия кабелей изолированных согласно стандартам UL/CSA , используются для внутреннего монтажа в распределительных шкафах, медицинской аппаратуры, прочих электронных приборах и контроллерах, для подключения электродвигателей и трансформаторов, устойчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды, не распространяют горение
LIHvz, H05Z-K, H07Z-K: гибкий монтажный кабель (одна жила) для присоединения электронных блоков различных приборов, систем телекоммуникации, не содержит галогены. H05Z-K и H07Z-K с медным проводником применяются для внутреннего подключения устройств, в защитной проводке, для оборудования освещения, сигнальных устройств, прокладка в трубах, под штукатуркой и поверх неё; устойчивы к агрессивным воздействиям окружающей среды, не горючи.
NYY-J, NYY-O: силовой кабель низковольтный для прокладки в земле, кабельных каналах, в воде, как в помещениях, так и на улице. Стоек к УФ, не распространяет горение, широкий ряд размерностей. Используется в распределительных установках, электростанциях, сетях локального характера и т. п.
NYCY: экранированный силовой кабель низковольтный для прокладки в земле, кабельных каналах, в воде, как в помещениях, так и на улице. Устойчив к ультрафиолетовому излучению, не горюч. Используется в распределительных установках, электростанциях, сетях локального типа и т. п.
NYCWY: экранированный (волнообразный CEANDER-проводник) силовой провод низкого напряжения для прокладки в земле, кабельных каналах, в воде, как в помещениях, так и на улице. Устойчив к УФ, не распространяет горение. Используется в распределительных блоках, электростанциях, сетях локального плана и т. п.

При неимении желаемого Вам вида кабеля TKD KABEL наши специалисты сумеют предложить аналогичное оборудование из наличия, модели на заказ из производства поставляется максимально быстро без внесения аванса.

Контактная информация:

Имя: Отдел Продаж
Компания: ООО ВИК-Энерго
E-mail: 
www: http://tkdkabel.ru
телефон: 88003334737


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