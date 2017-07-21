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Завьялов Евгений Викторович
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Контрольный крановый и лифтовой кабель серий FYMYTW, FLGOU-JZ с грузонесущими...

Предложение № 452854

Контрольный крановый и лифтовой кабель серий FYMYTW, FLGOU-JZ с грузонесущими тросами от TKD KABEL.

Наша компания поставляет и обеспечивает на складе в нашей стране богатый выбор кабелей для различных типов подъемного оборудования от производителя TKD KABEL. Мы имеем возможность предоставить выгодные расценки и условия поставки, промышленным предприятиям наша компания предлагает выгодные возможности оплаты (отложение расчета до тридцати дней).

Чтобы остановить свой выбор и приобрести крановую кабельную продукцию от фирмы TKD KABEL просим Вас уточнить все интересующие вопросы у наших инженеров по контактному номеру: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (сайт: http://tkdkabel.ru).

Технические параметры контрольного кранового кабеля серий FYMYTW, FLGOU-JZ с грузонесущими тросами от фирмы TKD KABEL:

FYMYTW
Число жил: 5 - 20;
Диаметр токопроводящей жилы: от 1 до 1,5 кв. мм;
Тип проводника: медный, многопроволочный;
Конструкция: согласно DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;
Опознавательная маркировка: черные с белой цифровой кодировкой, с желто - зеленой жилой заземления или без;
Технология скрутки: жилы повиты послойно;
Изоляционный материал: термопласт;
Внешняя оболочка: поливинилхлорид, черный цвет;
Усилен стальными тросами;
Минимальный радиус изгиба (без движения): 12 х диаметр;
Наименьший радиус изгибания при выполнении работ: 12 х диаметр;
Верхняя предельная температура проводника: +70 °C;
Температура неподвижно: -25 … +60 °C;
Температура в рабочем состоянии: -25 … +60 °C.

FLGOU-JZ
Жилы (кол-во): от 2 до 48;
Диаметр жилы: 1 - 10 кв. мм;
Вид проводника: из меди, многопроволочный;
Гибкость: согласно DIN VDЕ 0295 класс 6, соответствует IЕC 60228 класс 6;
Идентификация жил: по VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - разноцветная, свыше 6 черные с белой нумерацией, с желто - зеленой жилой заземления или без;
Скрутка: жилы повиты послойно;
Изоляционный материал: специальное резиновое соединение;
Наружная оболочка: специальное резиновое соединение, черный цвет;
Усилен центральным тросом из текстильного материала;
Минимальный радиус изгибания (без движения): 12,5 х толщина;
Наименьший радиус изгибания при выполнении работ: 12,5 х диаметр, при принудительном действии 20 х диаметр;
Скорость при работе: 90 м/мин
Максимальная температура проводника: +90 °C;
Температура неподвижно: -40 … +80 °C;
Температура подвижно: -25 … +80 °C.
Окружающая среда: для улицы и помещений, не поддерживает горение, маслостойкий.

При неимении нужного Вам типа кабеля TKD KABEL наши технические специалисты готовы подобрать подходящее оборудование из наличия, оборудование под заказ из производства доставляется в оптимально малые сроки без внесения предоплаты.

Контактная информация:

Имя: Отдел Продаж
Компания: ООО ВИК-Энерго
E-mail: 
www: http://tkdkabel.ru
телефон: 88003334737


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