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Кабель и провод: предложение

Контрольный крановый и лифтовой кабель серий FYMYTW, FLGOU-JZ с грузонесущими...

Предложение № 452854

Контрольный крановый и лифтовой кабель серий FYMYTW, FLGOU-JZ с грузонесущими тросами от TKD KABEL.



Наша компания поставляет и обеспечивает на складе в нашей стране богатый выбор кабелей для различных типов подъемного оборудования от производителя TKD KABEL. Мы имеем возможность предоставить выгодные расценки и условия поставки, промышленным предприятиям наша компания предлагает выгодные возможности оплаты (отложение расчета до тридцати дней).



Чтобы остановить свой выбор и приобрести крановую кабельную продукцию от фирмы TKD KABEL просим Вас уточнить все интересующие вопросы у наших инженеров по контактному номеру: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (сайт: http://tkdkabel.ru).



Технические параметры контрольного кранового кабеля серий FYMYTW, FLGOU-JZ с грузонесущими тросами от фирмы TKD KABEL:



FYMYTW

Число жил: 5 - 20;

Диаметр токопроводящей жилы: от 1 до 1,5 кв. мм;

Тип проводника: медный, многопроволочный;

Конструкция: согласно DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;

Опознавательная маркировка: черные с белой цифровой кодировкой, с желто - зеленой жилой заземления или без;

Технология скрутки: жилы повиты послойно;

Изоляционный материал: термопласт;

Внешняя оболочка: поливинилхлорид, черный цвет;

Усилен стальными тросами;

Минимальный радиус изгиба (без движения): 12 х диаметр;

Наименьший радиус изгибания при выполнении работ: 12 х диаметр;

Верхняя предельная температура проводника: +70 °C;

Температура неподвижно: -25 … +60 °C;

Температура в рабочем состоянии: -25 … +60 °C.



FLGOU-JZ

Жилы (кол-во): от 2 до 48;

Диаметр жилы: 1 - 10 кв. мм;

Вид проводника: из меди, многопроволочный;

Гибкость: согласно DIN VDЕ 0295 класс 6, соответствует IЕC 60228 класс 6;

Идентификация жил: по VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - разноцветная, свыше 6 черные с белой нумерацией, с желто - зеленой жилой заземления или без;

Скрутка: жилы повиты послойно;

Изоляционный материал: специальное резиновое соединение;

Наружная оболочка: специальное резиновое соединение, черный цвет;

Усилен центральным тросом из текстильного материала;

Минимальный радиус изгибания (без движения): 12,5 х толщина;

Наименьший радиус изгибания при выполнении работ: 12,5 х диаметр, при принудительном действии 20 х диаметр;

Скорость при работе: 90 м/мин

Максимальная температура проводника: +90 °C;

Температура неподвижно: -40 … +80 °C;

Температура подвижно: -25 … +80 °C.

Окружающая среда: для улицы и помещений, не поддерживает горение, маслостойкий.



При неимении нужного Вам типа кабеля TKD KABEL наши технические специалисты готовы подобрать подходящее оборудование из наличия, оборудование под заказ из производства доставляется в оптимально малые сроки без внесения предоплаты.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737