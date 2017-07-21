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Кабель и провод: предложение

Крановый кабель для вертикальной укладки в корзину серии SPREADERFLEX от TKD...

Предложение № 452855

Крановый кабель для вертикальной укладки в корзину серии SPREADERFLEX от TKD KABEL.



Компания «ВИК-Энерго» организует поставку и обеспечивает в наличии в России богатый ассортимент крановой кабельной продукции от марки TKD KABEL. Мы готовы предоставить оптимальные прайсы и условия организации поставки, промышленным предприятиям наша компания предлагает выгодные условия оплаты (сдвиг расчета до тридцати дней).



Чтобы определиться с выбором и купить кабели для подъемного оборудования от производителя TKD KABEL просим Вас узнать информацию у наших специалистов по линии: +7(800) 333-47-37 или почту: sales@vecgroup.com (сайт http://tkdkabel.ru).



Рабочие качества кранового кабеля для вертикальной укладки в корзину серии SPREADERFLEX от производителя TKD KABEL:



Количество токопроводящих жил: 20 - 48;

Диаметр токопроводящей жилы: 1 - 3,5 кв. мм;

Проводник: медь, многопроволочный;

Класс гибкости: согласно DIN VDЕ 0295 класс 5/6, соответствует IЕC 60228 класс 5/6;

Разметка жил: в соответствии VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - разноцветная, от 6 жил - черного окраса с цифровым маркированием белого окраса, с желто - зеленой жилой заземления;

Положение жил: пучки;

Изоляционный материал: поливинилхлорид;

Внешняя оболочка: полиуретан, черный цвет;

Укреплен свинцовыми жгутами, а также имеет арамидные несущие элементы;

Наименьший радиус изгибания (стационарно): согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Минимальный радиус изгибания в рабочем состоянии: согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Скорость рабочая: до 180 метров в минуту

Макс. температура проводника: +70 °C;

Температура стационарно: -20 … +60 °C;

Температура в рабочем состоянии: -20 … +60 °C;

Требования и другие условия: для улицы и помещений, не горюч.



При неимении нужного Вам модели кабеля TKD KABEL специалисты нашей компании непременно смогут подобрать эквивалентный вариант из наличия, модели под заказ из производства поставляется без задержек без внесения аванса.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737