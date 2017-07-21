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ООО «Сарансккабель»
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Плоские крановые кабели NGFLGOU UL и M(StD)HOU UL (EMV) от TKD KABEL (силовые /...

Предложение № 452856

Плоские крановые кабели NGFLGOU UL и M(StD)HOU UL (EMV) от TKD KABEL (силовые / контрольные).

Компания «ВИК-Энерго» организует поставку и обеспечивает в наличии в РФ широкий ассортимент высококачественных кабелей от марки TKD KABEL. Мы имеем возможность предложить выгодные цены и сроки доставки, индустриальным учреждениям предоставляются удобные возможности оплаты (отсрочка расчета до тридцати дней).

Чтобы остановить свой выбор и купить крановые и лифтовые кабели от бренда TKD KABEL Вы можете узнать информацию у наших специалистов по тел.: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (адрес сайта нашей компании: http://tkdkabel.ru).

Технические параметры, плоских крановых кабелей серий NGFLGOU UL и M(StD)HOU UL (EMV) от бренда TKD KABEL:

NGFLG&#214;U UL (неэкранированный)
Кол-во жил: 4 - 12;
Диаметр токопроводящей жилы: от 1,5 до 120 кв. мм;
Проводник: из меди, многопроволочный;
Гибкость: по DIN VDЕ 0295 класс 5/6, соответствует IЕC 60228 класс 5/6;
Идентификация жил: согласно VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - кодировка по цветам, свыше 6 жил - черного цвета с цифровым маркированием белого цвета, с желто - зеленой жилой заземления;
Технология скрутки: жилы расположены параллельно;
Изоляционный материал: специальное резиновое соединение;
Внешняя оболочка: полихлоропрен, черный цвет;
Минимальный радиус изгибания (без движения): 5 х толщину кабеля;
Наименьший радиус изгиба при работе: 5 х толщину кабеля;
Предельная температура проводника: +90 °C;
Температура неподвижно: -40 … +85 °C;
Температура в рабочем состоянии: -40 … +85 °C;
Требование к окружающей среде и другие особенности: прокладка в помещениях и под открытым небом.

NGFLG&#214;U UL (экранированный)
Проводящие жилы (кол-во): 4 - 12;
Диаметр жилы: 1,5 - 95 кв. мм;
Вид проводника: медь, многопроволочный;
Гибкость: согласно DIN VDЕ 0295 класс 5/6, соответствует IЕC 60228 класс 5/6;
Опознавательная маркировка: по VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - различные цвета, от 6 жил - черного цвета с цифровым маркированием белого тона, с желто - зеленой жилой заземления;
Строение кабеля: жилы расположены параллельно;
Изоляция: специальное резиновое соединение;
Наружная оболочка: полихлоропрен, черный цвет;
Экран: фольга + медная оплетка (луженая);
Наименьший радиус изгиба (неподвижно): согласно DIN VDE 0298 часть 3;
Минимальный радиус изгиба при выполнении работ: согласно DIN VDE 0298 часть 3;
Верхняя предельная температура проводника: +90 °C;
Температура стационарно: -40 … +80 °C;
Температура при работе: -30 … +80 °C;
Условия прокладки и дополнительные свойства: прокладка в помещениях и под открытым небом.

При неимении желаемого Вам модели кабеля TKD KABEL наши специалисты готовы предложить аналогичный вариант из наличия, оборудование по запросу с завода изготовителя доставляется в максимально короткое время без внесения аванса.

Контактная информация:

Имя: Отдел Продаж
Компания: ООО ВИК-Энерго
E-mail: 
www: http://tkdkabel.ru
телефон: 88003334737


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