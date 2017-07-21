Доска объявлений

Кабель и провод: предложение

Плоские крановые кабели NGFLGOU UL и M(StD)HOU UL (EMV) от TKD KABEL (силовые /...

Предложение № 452856

Плоские крановые кабели NGFLGOU UL и M(StD)HOU UL (EMV) от TKD KABEL (силовые / контрольные).



Компания «ВИК-Энерго» организует поставку и обеспечивает в наличии в РФ широкий ассортимент высококачественных кабелей от марки TKD KABEL. Мы имеем возможность предложить выгодные цены и сроки доставки, индустриальным учреждениям предоставляются удобные возможности оплаты (отсрочка расчета до тридцати дней).



Чтобы остановить свой выбор и купить крановые и лифтовые кабели от бренда TKD KABEL Вы можете узнать информацию у наших специалистов по тел.: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (адрес сайта нашей компании: http://tkdkabel.ru).



Технические параметры, плоских крановых кабелей серий NGFLGOU UL и M(StD)HOU UL (EMV) от бренда TKD KABEL:



NGFLGÖU UL (неэкранированный)

Кол-во жил: 4 - 12;

Диаметр токопроводящей жилы: от 1,5 до 120 кв. мм;

Проводник: из меди, многопроволочный;

Гибкость: по DIN VDЕ 0295 класс 5/6, соответствует IЕC 60228 класс 5/6;

Идентификация жил: согласно VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - кодировка по цветам, свыше 6 жил - черного цвета с цифровым маркированием белого цвета, с желто - зеленой жилой заземления;

Технология скрутки: жилы расположены параллельно;

Изоляционный материал: специальное резиновое соединение;

Внешняя оболочка: полихлоропрен, черный цвет;

Минимальный радиус изгибания (без движения): 5 х толщину кабеля;

Наименьший радиус изгиба при работе: 5 х толщину кабеля;

Предельная температура проводника: +90 °C;

Температура неподвижно: -40 … +85 °C;

Температура в рабочем состоянии: -40 … +85 °C;

Требование к окружающей среде и другие особенности: прокладка в помещениях и под открытым небом.



NGFLGÖU UL (экранированный)

Проводящие жилы (кол-во): 4 - 12;

Диаметр жилы: 1,5 - 95 кв. мм;

Вид проводника: медь, многопроволочный;

Гибкость: согласно DIN VDЕ 0295 класс 5/6, соответствует IЕC 60228 класс 5/6;

Опознавательная маркировка: по VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - различные цвета, от 6 жил - черного цвета с цифровым маркированием белого тона, с желто - зеленой жилой заземления;

Строение кабеля: жилы расположены параллельно;

Изоляция: специальное резиновое соединение;

Наружная оболочка: полихлоропрен, черный цвет;

Экран: фольга + медная оплетка (луженая);

Наименьший радиус изгиба (неподвижно): согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Минимальный радиус изгиба при выполнении работ: согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Верхняя предельная температура проводника: +90 °C;

Температура стационарно: -40 … +80 °C;

Температура при работе: -30 … +80 °C;

Условия прокладки и дополнительные свойства: прокладка в помещениях и под открытым небом.



При неимении желаемого Вам модели кабеля TKD KABEL наши специалисты готовы предложить аналогичный вариант из наличия, оборудование по запросу с завода изготовителя доставляется в максимально короткое время без внесения аванса.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737