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Кабель и провод: предложение

Кабели для передачи данных серий TKF INDUCOM RE-2X(St), ARCTIC RE-Y(St) от TKD...

Предложение № 452857

Кабели для передачи данных серий TKF INDUCOM RE-2X(St), ARCTIC RE-Y(St) от TKD KABEL.



Наша компания организует поставку и обеспечивает в наличии в РФ широкий выбор кабельной продукции для передачи данных от производителя TKD KABEL. Мы можем гарантировать наилучшие расценки и условия организации поставки, индустриальным учреждениям наша компания предлагает выгодные условия оплаты (отсрочка платежа до тридцати дней).



Чтобы выбрать модель и приобрести кабельную продукцию для передачи данных от компании TKD KABEL Вам предоставлена возможность узнать информацию у наших специалистов по контактному номеру: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (адрес сайта нашей компании: http://tkdkabel.ru).



Отличительные свойства кабелей для передачи данных серий TKF INDUCOM RE-2X(St), ARCTIC RE-Y(St) от бренда TKD KABEL:



TKF INDUCOM RE-2X(St): 7-ми проволочный проводник, до 24 жил, несколько уровней защиты от электромагнитных помех (варианты с общими и индивидуальными экранами одного и нескольких уровней), применяются в искробезопасных установках, материал изоляции сшитый полиэтилен, оболочки из поливинилхлорида, дополнительная механическая защита (броня), для улицы и помещений, подземная установка. Типы кабелей: INDUCOM RE-2X(St)Yv-fl, INDUCOM RE-2X(St)Yv-fl PIMF, INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-FL, INDUCOM RE-2X(St)YSWBY-FL PIMF, INDUCOM RE-2X(St)YSWAY-FL, INDUCOM RE-2X(St)YSWAY-FL PIMF.



ARCTIC RE-Y(St) - это версия вышеуказанного кабеля с применением холодостойких материалов (до -60 °C). Типы кабелей: INDUCOM ARCTIC RE-Y(St)Y-fl, INDUCOM ARCTIC RE-Y (St)Y-fl PIMF, INDUCOM ARCTIC RE-H(St)H-fl, INDUCOM ARCTIC RE-H(St)H-fl PIMF, INDUCOM ARCTIC RE-Y(St)YSWAY -FL, INDUCOM ARCTIC RE-Y(St)YSWAY-FL PIMF, INDUCOM ARCTIC RE- H(St)HSWAH -FL, INDUCOM ARCTIC RE- H(St)HSWAH-FL PIMF.



При отсутствии необходимого Вам типа кабеля TKD KABEL наши инженеры сумеют подобрать аналогичное оборудование из наличия, продукция по запросу из производства доставляется очень быстро без внесения аванса.



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