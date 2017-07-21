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Кабель и провод: предложение

Гибкие крановые кабели для фестонных (гирляндных) токопроводов FESTOONFLEX...

Предложение № 452858

Гибкие крановые кабели для фестонных (гирляндных) токопроводов FESTOONFLEX PUR-HF и FESTOONFLEX-C PUR-HF.



Компания «ВИК-Энерго» поставляет и поддерживает на складе в России огромный выбор крановых кабелей от компании TKD KABEL. Мы готовы предоставить лучшие прайсы и условия поставки, промышленным производствам наша компания предлагает гибкие возможности оплаты (отложение расчета сроком до одного месяца).



Чтобы подобрать и приобрести кабели для различных типов кранов от фирмы TKD KABEL можете обратиться и проконсультироваться у наших специалистов по линии: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (наш сайт: http://tkdkabel.ru).



Характеристики гибкого кранового кабеля для фестонных (гирляндных) токопроводов серии FESTOONFLEX PUR-HF или его экранированной версии FESTOONFLEX-C PUR-HF от компании TKD KABEL:

Число токопроводящих жил: 1 - 30;

Диаметр (жилы): до 240 кв.мм;

Тип проводника: медь, многопроволочный;

Класс гибкости: по DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;

Опознавательная маркировка: согласно VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - многоцветная, от 6 жил - черного окраса с цифровым маркированием белого цвета, с желто - зеленой жилой или без;

Положение жил: жилы повиты послойно;

Грузонесущий трос изготовлен на основе текстильного материала;

Изоляционный материал: полиэстер, черный цвет;

Экран: оплетка из меди (лужение), поверхность покрыта на 85%

Внешняя оболочка: полиуретан;

Наименьший радиус изгибания (стационарно): 6 х диаметр кабеля;

Минимальный радиус изгиба подвижно: 6 х толщину кабеля;

Макс. нагрузка: 15 Н/кв.мм.

Скорость использования: до 240 метров в минуту

Макс. температура проводника: +90 °C;

Температура стационарно: -50 … +90 °C;

Температура в движении: -40 … +90 °C;

Условия прокладки и дополнительные свойства: прокладка в помещениях и под открытым небом, не содержит галогены, трудновоспламеняющийся, допускается к постоянной прокладке под водой (не глубже 50 метром) промышленного назначения.



При неимении требуемого Вам типа кабеля TKD KABEL наши специалисты сумеют предложить идентичный товар из наличия, оборудование по запросу с завода изготовителя доставляется без задержек без внесения предоплаты.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737