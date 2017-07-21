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Кабель и провод: предложение

Гибкий крановый (барабанный) кабель TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTOU-J от TKD...

Предложение № 452859

Гибкий крановый (барабанный) кабель TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTOU-J от TKD KABEL.



Наша компания является официальным поставщиком и обеспечивает на складе в России широкий ассортимент кабельной продукции для кранового оборудования от компании TKD KABEL. Мы способны гарантировать оптимальные расценки и сроки организации поставки, промышленным предприятиям наша компания предлагает удобные возможности оплаты (отсрочка расчета сроком до одного месяца).



Чтобы сделать выбор и купить высококачественные кабели от марки TKD KABEL Вы можете уточнить все интересующие вопросы у наших инженеров по линии: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (сайт http://tkdkabel.ru).



Рабочие качества барабанного кабеля серии TROMMELFLEX KSM-S (N)SHTOU-J от производителя TKD KABEL:

Кол-во жил: 3;

Диаметр жилы: до 240 кв.мм;

Вид проводника: из меди, многопроволочный;

Гибкость: согласно DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;

Маркировка жил: по VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - кодировка по цветам, более 6 жил - черного окраса с цифровым маркированием белого окраса, с желто - зеленой жилой заземления;

Скрутка: жилы повиты послойно;

Изоляция: специальное резиновое соединение;

Внутренняя оболочка: полихлоропрен;

Текстильная оплетка против скручивания;

Наружная оболочка: полихлоропрен, черный цвет;

Минимальный радиус изгибания (без движения): согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Наименьший радиус изгибания подвижно: согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Макс. нагрузка: 20 Н/кв.мм.

Скорость рабочая: до 180 м/мин

Предельная температура проводника: +90 °C;

Температура без движения: -40 … +80 °C;

Температура при работе: -40 … +80 °C;

Дополнительные условия и свойства: прокладка в помещениях и под открытым небом.



При отсутствии требуемого Вам вида кабеля TKD KABEL наши инженеры смогут предложить аналог из наличия, модели по запросу из производства доставляется очень быстро без внесения предоплаты.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737