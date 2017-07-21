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Кабель и провод: предложение

Гибкий крановый (барабанный) кабель TROMMELFLEX K (N)SHTOU-J от TKD...

Предложение № 452860

Гибкий крановый (барабанный) кабель TROMMELFLEX K (N)SHTOU-J от TKD KABEL.



Наша компания поставляет и имеет на складе в РФ огромный выбор крановых кабелей от фирмы TKD KABEL. Мы можем гарантировать лучшие расценки и сроки доставки, промышленным производствам наша компания предлагает выгодные возможности оплаты (отложение платежа до тридцати дней).



Чтобы подобрать и заказать крановые и лифтовые кабели от бренда TKD KABEL можете обратиться и уточнить информацию у наших специалистов по контактному номеру: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (адрес сайта нашей компании: http://tkdkabel.ru).



Рабочие качества барабанного кабеля серии TROMMELFLEX K (N)SHTOU-J от компании TKD KABEL:

Проводящие жилы (кол-во): от 4 до 50;

Диаметр токопроводящей жилы: 1,5 - 185 кв.мм;

Проводник: из меди (лужение), многопроволочный;

Гибкость: в соответствии DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;

Маркировка: в соответствии VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - различные цвета, свыше 6 жил - черного цвета с цифровым маркированием белого окраса, с желто - зеленой жилой заземления;

Положение жил: жилы повиты послойно;

Изоляционный материал: специальное резиновое соединение;

Внутренняя оболочка: полихлоропрен;

Текстильная оплетка против скручивания;

Наружная оболочка: полихлоропрен, черный цвет;

Наименьший радиус изгиба (неподвижно): согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Наименьший радиус изгиба при работе: согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Макс. растяжение: 20 Н/кв.мм.

Скорость эксплуатации: до 120 метров в минуту

Предельная температура проводника: +90 °C;

Температура неподвижно: -40 … +80 °C;

Температура при работе: -25 … +80 °C;

Условия прокладки и дополнительные свойства: всепогодный.



При отсутствии желаемого Вам вида кабеля TKD KABEL наши специалисты сумеют подобрать идентичный товар из наличия, модели по запросу из производства поставляется без задержек без внесения аванса.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737