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Гибкий крановый (барабанный) кабель TROMMELFLEX K (N)SHTOU-J от TKD...

Предложение № 452860

Гибкий крановый (барабанный) кабель TROMMELFLEX K (N)SHTOU-J от TKD KABEL.

Наша компания поставляет и имеет на складе в РФ огромный выбор крановых кабелей от фирмы TKD KABEL. Мы можем гарантировать лучшие расценки и сроки доставки, промышленным производствам наша компания предлагает выгодные возможности оплаты (отложение платежа до тридцати дней).

Чтобы подобрать и заказать крановые и лифтовые кабели от бренда TKD KABEL можете обратиться и уточнить информацию у наших специалистов по контактному номеру: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (адрес сайта нашей компании: http://tkdkabel.ru).

Рабочие качества барабанного кабеля серии TROMMELFLEX K (N)SHTOU-J от компании TKD KABEL:
Проводящие жилы (кол-во): от 4 до 50;
Диаметр токопроводящей жилы: 1,5 - 185 кв.мм;
Проводник: из меди (лужение), многопроволочный;
Гибкость: в соответствии DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;
Маркировка: в соответствии VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - различные цвета, свыше 6 жил - черного цвета с цифровым маркированием белого окраса, с желто - зеленой жилой заземления;
Положение жил: жилы повиты послойно;
Изоляционный материал: специальное резиновое соединение;
Внутренняя оболочка: полихлоропрен;
Текстильная оплетка против скручивания;
Наружная оболочка: полихлоропрен, черный цвет;
Наименьший радиус изгиба (неподвижно): согласно DIN VDE 0298 часть 3;
Наименьший радиус изгиба при работе: согласно DIN VDE 0298 часть 3;
Макс. растяжение: 20 Н/кв.мм.
Скорость эксплуатации: до 120 метров в минуту
Предельная температура проводника: +90 °C;
Температура неподвижно: -40 … +80 °C;
Температура при работе: -25 … +80 °C;
Условия прокладки и дополнительные свойства: всепогодный.

При отсутствии желаемого Вам вида кабеля TKD KABEL наши специалисты сумеют подобрать идентичный товар из наличия, модели по запросу из производства поставляется без задержек без внесения аванса.

Контактная информация:

Имя: Отдел Продаж
Компания: ООО ВИК-Энерго
E-mail: 
www: http://tkdkabel.ru
телефон: 88003334737


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