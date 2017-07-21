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Кабель и провод: предложение

Крановые и лифтовые кабели H05VVH6-F, H07VVH6-F, NGFLGOU, KYSTY от TKD KABEL...

Предложение № 452861

Крановые и лифтовые кабели H05VVH6-F, H07VVH6-F, NGFLGOU, KYSTY от TKD KABEL, широкий выбор типоразмеров!



ООО «ВИК-Энерго» организует поставку и имеет на складе в РФ широкий ассортимент высококачественных кабелей от бренда TKD KABEL. Мы можем предоставить лучшие цены и условия доставки, индустриальным учреждениям наша компания предлагает удобные возможности оплаты (сдвиг расчета до 30 календарных дней).



Чтобы сделать выбор и купить высококачественные кабели от компании TKD KABEL Вам предоставлена возможность уточнить все интересующие вопросы у наших специалистов по телефону: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (наш сайт: http://tkdkabel.ru).



Технические параметры крановых и лифтовых кабелей серий H05VVH6-F, H07VVH6-F, NGFLGOU, KYSTY от марки TKD KABEL:

H05VVH6-F: контрольный кабель плоской формы, гибкий (класс 5), из множества проволок, от 4 до 24 жил, площадь сечения 0,75 / 1 кв.мм, изоляция и внешнее покрытие - поливинилхлорид, использование осуществляется в помещениях (до -5 °С), не горюч.

H07VVH6-F: контрольный кабель плоской формы, гибкий (класс 5), многопроволочный, 4 - 24 жил, площадь сечения до 95 кв.мм, материал оболочек - ПВХ, применение рекомендуется в условиях помещений (до -20 °C), не поддерживает горение.

NGFLGOU: контрольный кабель плоского профиля, гибкий (класс 5/6), многопроволочный, 4 - 12 жил, площадь сечения от 1,5 до 120 кв.мм, изоляция - специальное резиновое соединение, материал оболочки - неопрен, применение в условиях помещений и на открытом воздухе (до -35 °С), трудновоспламеняющийся.

KYSTY: контрольный кабель круглого профиля с грузонесущим тросом, гибкий (класс 5/6), из множества проволок, от 7 до 36 жил, сечение 0,75 / 1 кв.мм, материалы слоев - ПВХ, варианты с защитной текстильной обмоткой и без, использование только в помещениях (до -5 °С / до 30 °С в морозостойкой версии), не горюч.



При отсутствии нужного Вам вида кабеля TKD KABEL наши специалисты непременно смогут подобрать аналогичный вариант из наличия, оборудование на заказ из производства поставляется без задержек без внесения предоплаты.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737