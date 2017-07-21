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Кабель и провод: предложение

Гибкий крановый (барабанный) кабель CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOU-J TKD KABEL, для...

Предложение № 452862

Гибкий крановый (барабанный) кабель CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOU-J TKD KABEL, для тяжелых условий эксплуатации.



Наша компания поставляет и обеспечивает на складе в нашей стране богатый выбор кабелей для различных типов кранов от фирмы TKD KABEL. Мы имеем возможность предложить выгодные прайсы и сроки доставки, индустриальным производствам наша компания предлагает гибкие возможности оплаты (отсрочка расчета до 30 календарных дней).



Чтобы выбрать модель и заказать кабели для различных типов кранов от фирмы TKD KABEL Вам предоставлена возможность проконсультироваться у наших инженеров по тел.: +7(800) 333-47-37 или почту: sales@vecgroup.com (сайт поставщика: http://tkdkabel.ru).



Отличительные свойства, барабанного кабеля серии CORDAFLEX (SMK) (N)SHTOU-J от производителя TKD KABEL:

Число жил: до 44;

Диаметр жилы: до 240 кв.мм;

Структура проводника: из меди (лужение), многопроволочный;

Класс гибкости: согласно DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;

Разметка жил: согласно VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - разноцветная, более 6 жил - черного тона с цифровым маркированием белого тона, с желто - зеленой жилой заземления;

Строение кабеля: жилы повиты послойно;

Изоляция: специальное резиновое соединение;

Внутренняя оболочка: специальное резиновое соединение;

Оплетка из текстиля против эффекта кручения, а также арамидный несущий элемент;

Наружная оболочка: специальное резиновое соединение, желтый цвет;

Минимальный радиус изгибания (стационарно): согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Минимальный радиус изгиба при работе: согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Макс. растяжение: 30 Н/кв.мм.

Скорость рабочая: до 240 метров в минуту

Максимальная температура проводника: +90 °C;

Температура без движения: -50 … +80 °C;

Температура при работе: -35 … +60 °C;

Дополнительные условия и свойства: всепогодный, не распространяет горение.



При отсутствии необходимого Вам модели кабеля TKD KABEL наши инженеры непременно смогут предложить аналог из наличия, модели под заказ из производства поставляется максимально быстро без необходимости преждевременной оплаты.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737