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Кабель и провод: предложение

Гибкий крановый (барабанный) кабель питания (3,6/6 кВ) (N)TSCGEWOU KSM-S от TKD...

Предложение № 452864

Гибкий крановый (барабанный) кабель питания (3,6/6 кВ) (N)TSCGEWOU KSM-S от TKD KABEL.



ООО «ВИК-Энерго» занимается поставкой и обеспечивает на складе в России богатый спектр кабелей для различных типов кранов от производителя TKD KABEL. Мы способны предоставить наилучшие расценки и сроки организации поставки, промышленным производствам наша компания предлагает выгодные возможности оплаты (отложение платежа до 30 календарных дней).



Чтобы определиться с моделью и заказать крановую кабельную продукцию от бренда TKD KABEL Вам предоставлена возможность проконсультироваться у наших специалистов по контактному номеру: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (сайт http://tkdkabel.ru).



Характеристики барабанного кабеля питания (3,6 / 6 кВ) серии (N)TSCGEWOU KSM-S от марки TKD KABEL:

Количество токопроводящих жил: 3;

Диаметр (жилы): 25 - 240 кв.мм;

Тип проводника: медный, многопроволочный;

Гибкость: по DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;

Способы идентификации: согласно VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - разноцветная, более 6 жил - черного тона с цифровым маркированием белого тона, с желто - зеленой жилой заземления;

Скрутка: повив;

Изоляционное покрытие: специальное резиновое соединение;

Внутренняя оболочка: специальное резиновое соединение;

Антиторсионная обмотка против скручивания, а также арамидный несущий элемент;

Наружная оболочка: специальное резиновое соединение, красный цвет;

Минимальный радиус изгиба (стационарно): согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Наименьший радиус изгиба в движении: согласно DIN VDE 0298 часть 3;

Скорость использования: до 180 метр/мин

Верхняя предельная температура проводника: +90 °C;

Температура стационарно: -40 … +80 °C;

Температура в рабочем состоянии: -40 … +80 °C;

Дополнительные условия работы и параметры: прокладка в помещениях и под открытым небом, не поддерживает горение.



При неимении нужного Вам типа кабеля TKD KABEL наши инженеры непременно смогут предложить аналогичное оборудование из наличия, модели по запросу с завода изготовителя доставляется без задержек, без внесения аванса.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737