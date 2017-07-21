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Завьялов Евгений Викторович
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Гибкий крановый (барабанный) кабель питания (3,6/6 кВ) (N)TSCGEWOU KSM-S от TKD...

Предложение № 452864

Гибкий крановый (барабанный) кабель питания (3,6/6 кВ) (N)TSCGEWOU KSM-S от TKD KABEL.

ООО «ВИК-Энерго» занимается поставкой и обеспечивает на складе в России богатый спектр кабелей для различных типов кранов от производителя TKD KABEL. Мы способны предоставить наилучшие расценки и сроки организации поставки, промышленным производствам наша компания предлагает выгодные возможности оплаты (отложение платежа до 30 календарных дней).

Чтобы определиться с моделью и заказать крановую кабельную продукцию от бренда TKD KABEL Вам предоставлена возможность проконсультироваться у наших специалистов по контактному номеру: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (сайт http://tkdkabel.ru).

Характеристики барабанного кабеля питания (3,6 / 6 кВ) серии (N)TSCGEWOU KSM-S от марки TKD KABEL:
Количество токопроводящих жил: 3;
Диаметр (жилы): 25 - 240 кв.мм;
Тип проводника: медный, многопроволочный;
Гибкость: по DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;
Способы идентификации: согласно VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - разноцветная, более 6 жил - черного тона с цифровым маркированием белого тона, с желто - зеленой жилой заземления;
Скрутка: повив;
Изоляционное покрытие: специальное резиновое соединение;
Внутренняя оболочка: специальное резиновое соединение;
Антиторсионная обмотка против скручивания, а также арамидный несущий элемент;
Наружная оболочка: специальное резиновое соединение, красный цвет;
Минимальный радиус изгиба (стационарно): согласно DIN VDE 0298 часть 3;
Наименьший радиус изгиба в движении: согласно DIN VDE 0298 часть 3;
Скорость использования: до 180 метр/мин
Верхняя предельная температура проводника: +90 °C;
Температура стационарно: -40 … +80 °C;
Температура в рабочем состоянии: -40 … +80 °C;
Дополнительные условия работы и параметры: прокладка в помещениях и под открытым небом, не поддерживает горение.

При неимении нужного Вам типа кабеля TKD KABEL наши инженеры непременно смогут предложить аналогичное оборудование из наличия, модели по запросу с завода изготовителя доставляется без задержек, без внесения аванса.

Контактная информация:

Имя: Отдел Продаж
Компания: ООО ВИК-Энерго
E-mail: 
www: http://tkdkabel.ru
телефон: 88003334737


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