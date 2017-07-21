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Кабель и провод: предложение

Гибкий крановый (барабанный) кабель TROMMELFLEX PUR-HF, безгалогенный, скорость...

Предложение № 452865

Гибкий крановый (барабанный) кабель TROMMELFLEX PUR-HF, безгалогенный, скорость до 180 м/мин.



Компания «ВИК-Энерго» является официальным поставщиком и поддерживает в наличии в нашей стране огромный ассортимент крановых кабелей от производителя TKD KABEL. Мы готовы предложить оптимальные прайсы и условия организации поставки, промышленным предприятиям предоставляются удобные возможности оплаты (сдвиг расчета до тридцати дней).



Чтобы определиться с моделью и купить кабельную продукцию для кранового оборудования от марки TKD KABEL Вы можете уточнить все интересующие вопросы у наших специалистов по тел.: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (наш сайт: http://tkdkabel.ru).



Характеристики гибкого кранового кабеля серии TROMMELFLEX PUR-HF от фирмы TKD KABEL:

Количество токопроводящих жил: 4 - 42;

Диаметр токопроводящей жилы: от 1 до 35 кв.мм;

Структура проводника: из меди, многопроволочный;

Конструкция: по DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;

Идентификация жил: в соответствии VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - цветная кодировка, от 6 жил - черного тона с цифровым маркированием белого окраса, с желто - зеленой жилой или без;

Конфигурация жил: послойный повив;

Внедрен трос сделан на основе материала текстильной природы;

Изоляционный материал: полиэстер, черный цвет;

Наружная оболочка: полиуретан;

Внутренняя оболочка: полиуретан;

Наименьший радиус изгибания (без движения): 6 х диаметр кабеля;

Минимальный радиус изгиба в рабочем состоянии: 6 х диаметр кабеля;

Макс. напряжение: 25 Н/кв.мм;

Скорость эксплуатационная: до 180 метр/мин;

Максимальная температура проводника: +90 °С;

Температура без движения: -50 … +90 °С;

Температура при выполнении работ: -40 … +90 °С;

Дополнительные условия работы и параметры: всепогодный, безгалогенный, подходит к постоянной прокладке под водой (до 50 метров глубины) промышленного назначения.



При неимении необходимого Вам модели кабеля TKD KABEL специалисты нашей компании сумеют подобрать идентичный товар из наличия, продукция под заказ из производства поставляется в максимально короткое время без необходимости преждевременной оплаты.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737