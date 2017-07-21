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Кабель и провод: предложение

Экранированный моторный кабель 2YSL(ST)CY-J EMV (2YSL(St)CYK-J) для приводов с...

Предложение № 452866

Экранированный моторный кабель 2YSL(ST)CY-J EMV (2YSL(St)CYK-J) для приводов с частотными преобразователями от TKD KABEL.



Компания «ВИК-Энерго» является официальным поставщиком и имеет в наличии в России богатый спектр кабельной продукции от бренда TKD KABEL. Мы способны предложить наилучшие расценки и условия доставки, промышленным учреждениям наша компания предлагает гибкие условия оплаты (сдвиг расчета сроком до одного месяца).



Чтобы остановить свой выбор и приобрести высококачественные кабели от марки TKD KABEL Вам предоставлена возможность проконсультироваться у наших специалистов по линии: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (наш сайт: http://tkdkabel.ru).



Рабочие качества, экранированного моторного кабеля серии 2YSL(ST)CY-J EMV (2YSL(St)CYK-J) для электроприводов с частотными преобразователями от фирмы TKD KABEL:

Кол-во жил: 3 или 4;

Диаметр жилы: от 1,5 до 240 кв.мм;

Материал проводника: медь, многопроволочный;

Гибкость: в соответствии DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;

Способы идентификации: согласно VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - цветная кодировка, более 6 жил - черного тона с цифровым маркированием белого окраса, с желто - зеленой жилой заземления;

Технология скрутки: повив слоями;

Изоляционное покрытие: полиэтилен;

Экран: двойной, алюминий-полиэстер, металлической стороной наружу, площадь покрытия 100%, поверх медная оплетка (лужение);

Наружная оболочка: поливинилхлорид, прозрачный (2YSL(ST)CY-J), черный цвет (2YSL(St)CYK-J);

Минимальный радиус изгибания (стационарно): 5 х толщина (до 12 мм), 7,5 х толщина (до 20 мм), 10 х диаметр (более 20 мм);

Минимальный радиус изгибания при работе: 10 х диаметр (до 12 мм), 15 х диаметр (до 20 мм), 20 х толщина (свыше 20 мм);

Предельная температура проводника: +70 °C;

Температура стационарно: -40 … +80 °C;

Температура подвижно: -5 … +70 °C;

Дополнительные условия работы и параметры: прокладка для 2YSL(ST)CY-J только в помещении, для 2YSL(St)CYK-J также и на открытой местности (стоек к излучение УФ), не поддерживает горение.



При неимении желаемого Вам модели кабеля TKD KABEL специалисты по инженерному обслуживанию сумеют подобрать аналог из наличия, продукция по запросу из производства доставляется без задержек без внесения аванса.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737