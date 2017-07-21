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ООО «Сарансккабель»
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Гибкие кабели в резиновой изоляции H05RN-F, H07RN-F, A07RN-F, NSSHOU от TKD...

Предложение № 452867

Гибкие кабели в резиновой изоляции H05RN-F, H07RN-F, A07RN-F, NSSHOU от TKD KABEL, богатый ассортимент!

Компания «ВИК-Энерго» организует поставку и поддерживает в наличии в РФ огромный ассортимент гибких кабелей в резиновой изоляции от фирмы TKD KABEL. Мы имеем возможность предоставить лучшие расценки и условия доставки, промышленным учреждениям наша компания предлагает удобные условия оплаты (сдвиг расчета до тридцати дней).

Чтобы выбрать модель и купить гибкие кабели в резиновой изоляции от компании TKD KABEL Вы можете проконсультироваться у наших специалистов по телефону: +7(800) 333-47-37 или емейл: sales@vecgroup.com (наш сайт: http://tkdkabel.ru).

Отличительные свойства гибких кабелей в резиновой изоляции H05RN-F, H07RN-F, A07RN-F, NSSHOU от производителя TKD KABEL:

для легких и средних нагрузок
H05RR-F: для соединения инструментов, оборудования в условиях помещений, до 5 жил, сечение до 2,5 кв.мм.
H05RN-F: гармонизированный, подключение электрооборудования, подходит также и для наружных работ, 2- 4 жил, сечение до 1 кв.мм.
H07RN-F и A07RN-F: гармонизированный, для соединения движущихся элементов и агрегатов, всепогодный, подходит для взрывоопасных зон, до 24 жил, сечение 1 - 300 кв.мм.

для тяжелых нагрузок
NSSHOU: для соединения движущийся техники, механизмов, всепогодный, подходит для взрывоопасных зон, от 1 до 18 жил, сечение от 1,5 до 300 кв.мм

При неимении желаемого Вам вида кабеля TKD KABEL специалисты нашей компании непременно смогут предложить аналог из наличия, продукция на заказ с завода изготовителя доставляется в оптимально малые сроки без внесения аванса.

Контактная информация:

Имя: Отдел Продаж
Компания: ООО ВИК-Энерго
E-mail: 
www: http://tkdkabel.ru
телефон: 88003334737


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