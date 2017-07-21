Доска объявлений

Кабель и провод: предложение

Гибкий кабель в резиновой изоляции H07RN-F PREMIUM от TKD KABEL, широчайший...

Предложение № 452868

Гибкий кабель в резиновой изоляции H07RN-F PREMIUM от TKD KABEL, широчайший спектр применений!



ООО «ВИК-Энерго» организует поставку и поддерживает на складе в России большой ассортимент гибких кабелей в резиновой изоляции от марки TKD KABEL. Мы имеем возможность предложить наилучшие расценки и сроки поставки, промышленным предприятиям наша компания предлагает удобные условия оплаты (сдвиг расчета до 30 календарных дней).



Чтобы сделать выбор и заказать гибкие кабели в резиновой изоляции от компании TKD KABEL можете обратиться и узнать информацию у наших инженеров по телефону: +7(800) 333-47-37 или почту: sales@vecgroup.com (наш сайт: http://tkdkabel.ru).



Отличительные свойства гибкого кабеля в резиновой изоляции серии H07RN-F PREMIUM от компании TKD KABEL:

Количество токопроводящих жил: от 1 до 24;

Диаметр токопроводящей жилы: до 185 кв.мм;

Проводник: медь, многопроволочный;

Класс гибкости: в соответствии DIN VDЕ 0295 класс 5, соответствует IЕC 60228 класс 5;

Способы идентификации: по VDЕ 0293 - 308 до 5 жил - цветная кодировка, более 6 жил - черного тона с цифровым маркированием белого цвета, с желто - зеленой жилой заземления;

Конфигурация жил: жилы повиты послойно;

Изоляция: специальное резиновое соединение;

Внешняя оболочка: безгалогенное резиновое соединение, черный цвет;

Минимальный радиус изгиба (неподвижно): 4 х толщина;

Минимальный радиус изгибания подвижно: 6 х толщина;

Допустимая нагрузка (растяжение): до 15 Н/кв.мм;

Макс. температура проводника: +90 °С;

Температура без движения : -50 … +90 °С;

Температура подвижно: -40 … +90 °С;

Окружающая среда: для улицы и помещений, устойчив к озону, УФ, жирам, мазкам, маслам, охлаждающим жидкостям, подходит для постоянной эксплуатации в воде (до 100 метров глубиной), не поддерживает горение.

Применение: соединение подвижного оборудования при средних механических нагрузках, прямая прокладка в составе крановых установок, техники и т. д., стационарная прокладка, подходит для работы в условиях взрывоопасных зон.



При неимении желаемого Вам модели кабеля TKD KABEL наши высококвалифицированные специалисты готовы предложить аналогичное оборудование из наличия, оборудование под заказ из производства доставляется очень быстро без необходимости преждевременной оплаты.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737