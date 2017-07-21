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Завьялов Евгений Викторович
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Огромный выбор силовых и сигнальных кабелей (OPVC, 2YSL(St)CY, H05VV5-F...

Предложение № 452869

Огромный выбор силовых и сигнальных кабелей (OPVC, 2YSL(St)CY, H05VV5-F, H05VVС4М5-K, FLAME-JZ/OZ-H FRNC и другие) от TKD KABEL.

ООО «ВИК-Энерго» является официальным поставщиком и обеспечивает на складе в России большой выбор силовых и сигнальных кабелей от марки TKD KABEL. Мы имеем возможность предоставить оптимальные прайсы и условия поставки, промышленным предприятиям предоставляются гибкие возможности оплаты (перенесение расчета до тридцати дней).

Чтобы определиться с моделью и заказать силовые и сигнальные кабели от компании TKD KABEL можете обратиться и уточнить все интересующие вопросы у наших специалистов по контактному номеру: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (адрес сайта нашей компании: http://tkdkabel.ru).

Отличительные свойства серий силовых и сигнальных кабелей от марки TKD KABEL:

Силовые, сигнальные кабели типа OPVC для стационарного и подвижного применения без растяжения и принудительного управления, низковольтные, тонкопроволочный токопровод из меди, оболочки из поливинилхлорида, устойчив к агрессивным средам (кислоты, щелочи, масла), представлен следующими сериями:
- OPVC-JB/OB от 2 до 12 жил, сечение от 0,5 до 185 кв.мм
- OPVC-JB/OB-YCY экранированный (медная оплетка), от 2 до 5 жил, сечение от 0,5 до 185 кв.мм
- OPVC-JZ/OZ от 2 до 65 жил, сечение от 0,5 до 2,5 кв.мм
- OPVC-JZ/OZ-YCY экранированный (медная оплетка), от 2 до 25 жил, сечение от 0,5 до 50 кв.мм
- OPVC-JZ/OZ-CY экранированный (медная оплетка), от 2 до 50 жил, сечение от 0,5 до 35 кв.мм
- OPVC-JB/OB-YSY, OPVC-JZ/OZ-YSY экранированные (оцинкованная стальная оплетка), от 2 до 34 жил, сечение от 0,5 до 95 кв.мм
- OPVC-JZ/OZ черный, может быть использован для наружной прокладки, от 2 до 25 жил, сечение от 0,5 до 120 кв.мм
- OPVC-JZ/OZ YCY черный, экранированный (медная оплетка), может быть использован для наружной прокладки, от 2 до 25 жил, сечение от 0,5 до 120 кв.мм
Силовые и контрольные кабели малой емкости для работы в системе электропривода с преобразователем частоты, для стационарной и подвижной работы без растяжения и принудительного управления, гибкая структура, многопроволочный проводник из меди, оболочки из поливинилхлорида, двойной экран, устойчив к агрессивным средам (кислоты, щелочи, масла) представлены следующие серии:
- 2YSL(St)CY-J EMV, 2YSL(St)CYK-J EMV-UV, 2YSL(St)CYK-J EMV-3PLUS-UV, 3 или 4 жилы, сечение от 1,5 до 240 кв.мм, сопротивление мин. 20 МОм х км
- 2XSL(St)CY-J EMV, 2XSL(St)CYK-J EMV-UV, 2XSL(St)CYK-J EMV-3PLUS-UV, 3 или 4 жилы, сечение от 1,5 до 240 кв.мм, сопротивление мин. 200 МОм х км
Гармонизированные, мультинормированные кабеля серий:
H05VV5-F - от 2 до 34 жил, сечение от 0,5 до 2,5 кв.мм
H05VVС4М5-K - экранированный (медная оплетка), от 2 до 34 жил, сечение от 0,5 до 2,5 кв.мм
Кабеля серий MULTINORM H05VV5-F HAR/UL/CSA, 2-NORM(H) H05VV5-F UL/CSA и экранированные модификации MULTINORM-CY H05VVС4М5-K HAR/UL/CSA, 2-NORM(H) H05VVС4М5-K UL/CSA, от 2 до 34 жил, сечение от 0,5 до 2,5 кв.мм.
2-NORM +UV 1.000 V UL/CSA SCHWARZ (стойкий к УФ-излучению), 2-NORM 1.000 V UL/CSA GRAU, от 2 до 34 жил, сечение от 0,5 до 6 кв.мм
2-NORM-CY +UV 1.000 V UL/CSA SCHWARZ (стойкий к УФ-излучению), 2-NORM-CY 1.000 V UL/CSA GRAU, экранированные (медная оплетка), от 2 до 34 жил, сечение от 0,5 до 50 кв.мм
Кабеля повышенной маслостойкости серий: 2-NORM TRAY TC-ER MTW UL/CSA, 2-NORM TRAY-CY TC-ER MTW UL/CSA, 2-NORM TRAY +UV DB TC-ER MTW UL/CSA, 2-NORM TRAY-CY +UV DB TC-ER MTW UL/CSA, 2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMV-UV, 2XSL(St)CYK-J TRAY TC-ER EMV-3PLUS-UV.
Безгалогенные разновидности кабелей FLAME-JZ/OZ-H FRNC, FLAME-JZ/OZ-CH FRNC (экранированный), 2XSL(St)CH-J EMV-UV, 2XSL(St)CH-J EMV-3PLUS-UV.
Кабели в полиуретановой оболочке серий PUR GRAU (N)YMH11YO, PUR GELB (N)YMH11YO и не содержащие галогены H05BQ-F, H07BQ-F
Сверхгибкие одножильные кабели серии HIGHFLEX LIFY.

При неимении необходимого Вам модели кабеля TKD KABEL специалисты нашей компании сумеют подобрать аналогичное оборудование из наличия, оборудование по запросу из производства поставляется с минимальными сроками без необходимости преждевременной оплаты.

Контактная информация:

Имя: Отдел Продаж
Компания: ООО ВИК-Энерго
E-mail: 
www: http://tkdkabel.ru
телефон: 88003334737


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