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Предложение № 452870
Пружинные и моторные кабельные барабаны VAHLE, подбор оптимального предложения, выгодные условия поставки!
Наша компания занимается поставкой и имеет на складе в России широкий выбор моторных и пружинных кабельных барабанов от производителя VAHLE. Мы способны предоставить наилучшие прайсы и сроки доставки, промышленным производствам наша компания предлагает выгодные условия оплаты (отсрочка расчета до 30 календарных дней).
Чтобы выбрать модель и заказать моторные или пружинные кабельные барабаны от марки VAHLE просим Вас узнать информацию у наших инженеров по линии: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (наш сайт: www.vecgroup.ru).
Технические параметры кабельных барабанов от бренда VAHLE:
- применяется для автоматической намотки и хранения гибких силовых и сигнальных кабелей.
- представлены две вариации с пружинным и электрическим приводом (моноспиральные и цилиндрические).
- исчерпывающий выбор типоразмеров под любые требования
- наименование серий: VLF, VLKG, VLK, LT, LTM
- выполняемые операции: свободная намотка, разматывание горизонтальное или вертикальное (вверх, вниз)
- диаметр катушки (вала): 155 - 700 мм для пружинных, до 2000 мм для моторных
- прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- максимальная скорость передвижения и подъема до 60 м/мин для пружинных и до 80 м/мин для моторных
- максимальное ускорение передвижения и подъема 0,2 м/сек2
- уровень защиты от проникновения IP54 (от пыли и дождя)
При отсутствии требуемого Вам вида кабельного барабана VAHLE наши специалисты смогут подобрать идентичный товар из наличия, продукция под заказ с завода изготовителя доставляется максимально быстро без внесения предоплаты.
Контактная информация:Имя: Отдел Продаж