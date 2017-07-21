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Кабель и провод: предложение

Пружинные и моторные кабельные барабаны VAHLE, подбор оптимального предложения...

Предложение № 452870

Пружинные и моторные кабельные барабаны VAHLE, подбор оптимального предложения, выгодные условия поставки!



Наша компания занимается поставкой и имеет на складе в России широкий выбор моторных и пружинных кабельных барабанов от производителя VAHLE. Мы способны предоставить наилучшие прайсы и сроки доставки, промышленным производствам наша компания предлагает выгодные условия оплаты (отсрочка расчета до 30 календарных дней).



Чтобы выбрать модель и заказать моторные или пружинные кабельные барабаны от марки VAHLE просим Вас узнать информацию у наших инженеров по линии: +7(800) 333-47-37 или e-mail: sales@vecgroup.com (наш сайт: www.vecgroup.ru).



Технические параметры кабельных барабанов от бренда VAHLE:

- применяется для автоматической намотки и хранения гибких силовых и сигнальных кабелей.

- представлены две вариации с пружинным и электрическим приводом (моноспиральные и цилиндрические).

- исчерпывающий выбор типоразмеров под любые требования

- наименование серий: VLF, VLKG, VLK, LT, LTM

- выполняемые операции: свободная намотка, разматывание горизонтальное или вертикальное (вверх, вниз)

- диаметр катушки (вала): 155 - 700 мм для пружинных, до 2000 мм для моторных

- прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации

- максимальная скорость передвижения и подъема до 60 м/мин для пружинных и до 80 м/мин для моторных

- максимальное ускорение передвижения и подъема 0,2 м/сек2

- уровень защиты от проникновения IP54 (от пыли и дождя)



При отсутствии требуемого Вам вида кабельного барабана VAHLE наши специалисты смогут подобрать идентичный товар из наличия, продукция под заказ с завода изготовителя доставляется максимально быстро без внесения предоплаты.



Контактная информация:

Имя: Отдел ПродажКомпания: ООО ВИК-ЭнергоE-mail:www:телефон: 88003334737