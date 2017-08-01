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Предложение № 452888
Проволока вязальная отожженная гост 3282 0.6, 0.8, 1.2мм, 2, 3мм, 4, 5, 6мм - мотки 5, 10, 150, 200кг
Проволока вязальная оцинкованная, торговая ОК оцинкованная гост 3282 1.5мм, 1.6, 1.8, 2мм, 3, 4, 5мм мотки 200 -700кг
Проволока канатная гост 7372 оцинкованная без покрытия сталь 65-70 1.8мм, 2.2мм, 2, 5мм и другие,
Проволока пружинная гост 9389 0, 8-6мм в мотках 80-1000кг
Проволока сварочная омедненная и без покрытия СВ08Г2С, СВ08А гост 2246 0, 8мм, 1мм, 1, 2мм, 1.8, 2, 3мм на катущках 5кг, 15-18кг и в мотках 80-150кг
Проволока колючая гост 285 2, 8 мм оцинкованная и без покрытия, СББ Егоза
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